Maria Ohisalon Linnan juhlien asu huokuu japanihenkistä eleganssia ja juhlistaa kestävää, kotimaista muotia

Kestävä kotimainen muoti, design ja käsityö ovat europarlamentaarikko Maria Ohisalon itsenäisyyspäivän juhlatyylin keskiössä tänäkin vuonna.

“Kun maailma myrskyää ympärillä ja hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, tuntuu erityisen tärkeältä pysähtyä juhlistamaan itsenäistä Suomea. Rauha, vapaus ja vakaus ovat asioita, joita emme voi, emmekä saa pitää itsestäänselvyyksinä. Itsenäisyyspäivä on toisaalta myös suomalaisen työn juhla, kun esimerkiksi muoti- ja korusuunnittelijat, käsityöläiset, meikki- ja hiustaiteilijat ja monet muut kulttuurialan tekijät saavat ansaitsemansa suuren estradin. Itsenäisyyspäivänä on hyvä tilaisuus juhlistaa kotimaista osaamista”, Ohisalo sanoo.

“Inspiraatio asuuni kumpuaa Japani-aiheista. Olen intohimoinen Japani-fani ja muun muassa japanilaisten retropelien keräilijä. Olemme tehneet suunnittelija Anne-Mari Pahkalan kanssa yhteistyötä jo vuosien ajan ja jaamme samaa kiinnostusta japanilaiseen muotokieleen ja minimalismiin.” Ohisalo kuvailee.

“Maailmassa, jossa tuotetaan ja kulutetaan jatkuvasti enemmän ultrapikamuotia, vastuullinen, kestävä ja kotimainen muoti ja sen tekijät pitää nostaa isommin näkyviin. Anne-Marin kanssa olemme vuosien varrella vaihtaneet paljon ajatuksia vastuullisesta pukeutumisesta, ja useat hänellä teettämäni mittatilausvaatteet ovat olleet arkeni luottovaatteita jo vuosien ajan”, Ohisalo kertoo.

Maria Ohisalo on entinen kansanedustaja, ministeri ja puoluejohtaja, joka on juhlinut Linnan juhlissa useita kertoja. Uusi työ Brysselissä on avannut Ohisalon elämässä uuden, kansainvälisen ajanjakson.

“Olen iloinen ja otettu saadessani jälleen suunnitella uniikin ilta-asun Ohisalolle. Jo ensimmäisessä suunnittelutapaamisessamme inspiroiduin valtavasti. Minulle oli selvää, että haluaisin luoda asuun kansainvälisyyttä iloitsemaan Ohisalon uudenlaista ajanjaksoa elämässään. Muotoiluprosessissa asuun syntyi hyvin nopeasti japanihenkistä eleganssia huokuvaa, origamimaista estetiikkaa. Kun esittelin ideani Ohisalolle, oli iloinen sattuma kuulla, että Ohisalo toimii myös Euroopan parlamentin Japani-delegaation jäsenenä. Sen lisäksi meitä molempia yhdistää viehtymys japanilaiseen estetiikkaan. Ohisalon asun muotoilussa olen pyrkinyt ajattomuuteen. Toivon, että asu tuo iloa Ohisalon elämässä pitkään, ja vielä monien vuosien kuluttuakin.” Pahkala kuvailee.

Ohisalon kengät olivat hänellä omissa häissään talvella 2019 ja korvakorut ovat helsinkiläisen AIDA Impactin käsityötä. AIDA Impact on korumerkki, joka pyrkii luomaan kestävää ja mitattavaa yhteiskunnallista vaikutusta. AIDA työllistää maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisia.

“Minulle tärkeää asu- ja koruvalinnoissani kautta linjan on se, että ne ovat kestäviä ja laadukkaita ja niitä voi käyttää yhä uudelleen. Toisaalta arvostan myös yli kaiken vastuullisuutta. Koruvalinnallani halusin tukea pakolais- ja maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja tätä kautta verkostoitumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan,” Ohisalo kertoo.

