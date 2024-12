Hierarkia ennallaan naisten salibandykärjessä – mestari TPS vei titaanien taiston selvästi

Classic oli iltapäiväottelussa alusta asti vahvasti pallolla muttei löytänyt tilaa jalostaa hyökkäyksiään kunnon maalipaikoiksi. TPS sen sijaan näytti tehokkuuden maalia heti avauserässä, kun Veera Kuosmanen osui jatkopallosta jo toisella minuutilla ja vielä avauserässä Olivia Pietilä yllätti Classicin maajoukkuevahti Juulia Katajan etukulmasta.

Toinen erä pelattiin turkulaisten kontrollissa maaleitta, mutta kolmannessa hanat taas aukesivat. Classic kuittasi Cira Virran kotijoukkueen pallonmenetyksen jälkeen iskemän 3–0-maalin Elli Kylmäluoman kavennuksella, mutta osuma jäi tänään Classicin ainoaksi. Erän puolivälissä Milla Granlund pommitti ylivoimalla eron kolmeen Jenna Saarion syötettyä pallon taitavasti takaisin painottomalle puolelle, ja erikoistilanteesta syntyi myös TPS:n viides osuma. Classicin toivottomaksi jäänyt yritys kuudella viittä vastaan kostautui, kun Natalia Pitkäkankaan hypätessä pallonmenetyksen jälkeen kiireellä vaihtopenkille Juulia Kataja myöhästyi paluussaan tolppien väliin ja Milla Granlundin laukaus painui avoimeen verkkoon.

Yleisömääräksi merkittiin Lempäälän Bläk Boksissa pöytäkirjaan 898 katsojaa.

Kaikki ottelut voittaneella TPS:llä on sarjakärjessä nyt 35 pistettä, kun vain TPS:lle hävinnyt Classic on 31 pisteessä. Kaksikon takana on EräViikingeillä 24 pistettä.

Miehet aloittavat lauantaina Malmössä taistelun maailmanmestaruudesta, mutta F-liigan naisten sarjassa ovat ohjelmassa ottelut SSRA–SaiPa, FBC Loisto–PSS ja Koovee–SB-Pro.