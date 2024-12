Ville ja Hennariikka Niinistö haluavat nostaa esille ukrainalaisten sitkeyttä ja urheutta Hennariikan Linnan juhlien puvulla

– Linnan juhlien teema on tänä vuonna yhdessä. Se on tärkeä viesti presidentti Stubbilta meille suomalaisille yhtenäisyytemme vaalimisen tärkeydestä tänä vaikeana maailman aikana. Yhtä lailla tärkeää on osoittaa, että me suomalaiset yhdessä olemme ukrainalaisten tukena, kun he elävät elämäänsä Venäjän hyökkäyssodan varjossa. On uskomattoman vahvaa, että Ukrainan Lvivissä tehdään yhä sotaoloista huolimatta näitä upealla, kuukausien käsityöllä valmistettavia mekkoja. Ukrainalaisten sitkeys ansaitsee tukemme ja kannustuksemme, Ville Niinistö sanoo.

Hennariikka Niinistö näkee, että Suomen itsenäisyyspäivänä on syytä nostaa esille vapauden merkitystä, meillä ja muualla, jotta omakin tulevaisuutemme on turvattu.

– Venäjän hyökkäyssota on kestänyt jo yli tuhat päivää. Ukrainalaisten ihmisten vapauden tukeminen on koko maailman ja Suomen asia. Koen suurta solidaarisuutta ukrainalaisten naisten elämää kohtaan sodan keskellä, ja siksi on tärkeää pitää ukrainalaisten asiaa laajasti esillä yhteiskunnassa. On ihmeellistä, että sodan kauhujen keskellä voidaan valmistaa jotain näin kaunista, Hennariikka Niinistö sanoo.

Näyttävässä vaaleansinisessä puvussa on pitkä laahus. Materiaali on jacquard-kuvioitua organzaa metalloidulla langalla. Vyötäröä somistaa kristalleista tehty vyö. Hennariikan simpukanmuotoinen käsilaukku on italialaisen Judith Leiberin käsialaa, ja veistosmaiset hopeakorut ovat suomalaisen Kalevalan Kaikuja-kokoelmasta.

Ville Niinistö edustaa jo perinteiseen tapaan isoisänsä 1930-luvulla Tampereella räätälintyönä häihin teetetyssä frakissa.