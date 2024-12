Jaakko Mustakallio nimetty Tampereen Vihreiden pormestariehdokkaaksi – “Pormestarina olisin tamperelaisten ykkösedunvalvoja”

Mustakallio on paljasjalkainen tamperelainen, tuleva isä ja kokenut kuntavaikuttaja. Pormestarina hän keskittyisi rakentamaan Tampereesta kotikaupunkia, josta on helppo olla entistä ylpeämpi.



“Tampere kasvaa ja uudistuu, ja sitä on jatkettava fiksusti. Haluan tuoda Tampereen johtamiseen yhteisöllisyyttä, ja luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin huomiointia, jotta kaikki asuinalueet kehittyvät tasaista tahtia, ilmastopäästöt pysyvät kurissa ja kaupunki säilyy turvallisena ja viihtyisänä kaikille”, kuvaa Mustakallio.



“Pitkä polkuni politiikassa valtuutettuna ja kaupunginhallituksen pöydässä viimeisen 12 vuoden aikana on tuonut paljon ideoita ja intoa kaupungin kehittämiseen. Lähtisin toteuttamaan ne sisulla ja jämptisti tulevalla valtuustokaudella. Käyttäisin laajoja yhteyksiäni ja intoani Tampereen laadukkaaseen edunvalvontaan.”

Pormestarikampanjassaan Mustakalliolla on kolme teemaa:

Tampereen on oltava kaupunki, jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa

“Suomen koulutustaso on pudonnut. Korkeakoulutettujen määrässä Suomi on tippunut Chilen ja Turkin kanssa samalle tasolle. Tähän haasteeseen Tampereenkin on tartuttava. Meidän on lisättävä tasa-arvorahaa, tukea ja pienennettävä luokkakokoja. Kaikkien eri taustoista tulevien tamperelaisten on voitava kasvaa turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä”, kiteyttää Mustakallio.

Tamperelaiset ansaitsevat hyvän joukkoliikenteen, kulttuuria ja luontoretkiä

“Tampereen väkiluku kasvaa. Jotta tiet eivät ruuhkaudu, eivätkä melu ja saasteet lisäänny, tarvitsemme lisää joukkoliikennettä, parempia pyöräväyliä ja viihtyisiä kävelyreittejä. Yhä useampi kaupunginosa ansaitsee tulla saavutetuksi ratikalla tai lähijunalla. Tampere on luonnonläheinen kaupunki. Parannetaan monimuotoisuus- ja ilmastotyötä. Muutoin Tamperekin on vaikeuksissa: ilmastonmuutos on jo näkynyt meillä esimerkiksi katujen tulvimisena ja taloudellisina vahinkoina”, summaa Mustakallio.