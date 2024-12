Masennuksen ja ahdistuksen hoitoa on kehitetty merkittävästi Pohjanmaan hyvinvointialueella

Psykososiaalisten palveluiden ammattilaiset ovat käyneet tai käyvät parhaillaan kognitiivisen lyhytterapian koulutusta. Tämä on vaikuttanut suoraan asiakkaiden kognitiivisen lyhytterapian saatavuuteen. Asiakkaat saavat entistä helpommin laadukasta, näyttöön perustuvaa hoitoa esimerkiksi masennukseen tai ahdistukseen.

– Vuonna 2022 meiltä osallistui ensimmäiset neljä työntekijää kognitiivisen lyhytterapian koulutukseen ja tänä vuonna valmistuneita määrä kasvaa jo 20:een, iloitsee keskisen alueen palveluyksikön päällikkö Jaana Kilpiö.

Vähintään vuoden kestävään koulutukseen sisältyvät laajat verkko-opinnot, menetelmäohjausta ja koulutushoitojen toteuttamista asiakastyössä.

– Kognitiivisen lyhytterapian ja muiden koulutusten osalta teemme yhteistyötä eteläisen sekä pohjoisen alueen psykososiaalisten keskusten ja nuorisoasemien kanssa. Yhteisten menetelmien käyttö parantaa hoidon laatua ja mahdollistaa samanlaisen palvelun koko alueella, kertoo Kilpiö.

Asiakkaat saavat tarvitsemansa avun

Asiakkaiden antama palaute on pääsääntöisesti hyvin myönteistä ja he ovat kokeneet saaneensa oikeasti avun. Lyhytterapiassa asiakas oppii hallitsemaan hyvinvointiinsa vaikuttavia ajatuksiaan ja tunteitaan.

– Kognitiivisessa lyhytterapiassa asiakkaan tilannetta arvioidaan muun muassa oirepisteytyksen avulla. Parhaimmillaan muutos näkyy siinä, että merkittävä oirehdinta on lieventynyt keskivaikeaksi tai jopa lieväksi, valaisee keskisen alueen apulaisesihenkilö Nadja Kakkuri.

Ennen kognitiivista lyhytterapiaa toteutetaan ohjattua omahoitoa, jossa asiakas saa perustietoa omista oireistaan ja keinoja auttaa itseään ammattilaisen tukemana.

Mitä kognitiivinen lyhytterapia on?

Kognitiivinen lyhytterapia tarjoaa konkreettisia ratkaisuja mielenterveyskriisin selättämiseen. Perusajatuksena on se, että ihmisen ajattelu, tunteet ja käyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa.

Kognitiivisen lyhytterapian avulla asiakasta hoidetaan noin 2–3 kuukautta. Yhdellä asiakkaalla on noin 5–10 käyntikertaa. Pääsääntöisesti käynnit toteutuvat kerran viikossa eli hoito on intensiivistä ja vaikuttavaa. Tapaamiset voidaan järjestää osittain tai täysin etäyhteydellä.

Kognitiivinen lyhytterapia soveltuu ahdistuksen ja masennuksen lisäksi unettomuuden, riippuvuuksien, sosiaalisen jännittämisen ja paniikkihäiriön hoitoon. Lyhytterapialla asiakasta voidaan auttaa niin, että hänen ei tarvitse tukeutua raskaampiin hoitoihin.

Masennuksen ja ahdistuksen muita hoitomenetelmiä

– Asiakkaiden tarpeita kuunnellen olemme ottaneet käyttöömme myös muita hoitomenetelmiä, kuten SEE FAR –menetelmän, jonka avulla avataan vaikeita traumamuistoja ja työstetään mielikuvia uudella tavalla, kuvailee Kilpiö.

Yksi lääkkeettömistä hoitokeinoista masennukseen on tasavirtasimulaatio. Perehdytyksen jälkeen asiakas toteuttaa hoidon kotonaan elektrodimyssyn avulla. Aivokuoren neuroneja stimuloidaan heikon tasavirtastimulaation avulla. Yhden hoitojakson kesto on neljä viikkoa. Tällä hetkellä keskisellä alueella on käytössä kymmenen elektrodimyssyä.

– Panostamme ryhmämuotoisten hoitojen kehittämiseen. Ryhmätoiminta mahdollistaa asiakkaille sekä itsensä aktivoinnin että sosiaalisen kanssakäymisen. Erityisen positiivista palautetta olemme saaneet rentoutusryhmästämme, jossa hyödynnämme korva-akupunktiota, kertoo Kakkuri.

Psykososiaalisten keskusten palveluihin ei tarvitse lähetettä ja ne ovat maksuttomia.

Tutkimuksella mitataan hoitojen vaikuttavuutta

– Osallistumme valtakunnalliseen FLT-Step-tutkimukseen, jossa selvitetään varhaisten lääkkeettömien hoitojen vaikuttavuutta masennus- ja ahdistusoireisilla perusterveydenhuollossa. Toivomme, että uudet asiakkaat osallistuvat vapaaehtoiseen tutkimukseen ja vaikuttavat näin mielenterveystyön kehittämiseen, kannustaa Kilpiö.

Hoitomuodoista mukana ovat ohjattu omahoito, nettiterapia ja kognitiivinen lyhytterapia. Tutkimus tukee tehtyä työtä laadukkaiden palvelujen eteen. Asiakkaiden seuranta jatkuu viiden vuoden ajan.

HUS tiedotti tutkimuksesta 6.11.2024: Kuinka vaikuttavaa lyhytterapia on?