Sudet söivät jäniksen perässä juosseen terrierin valjaineen Pohjois-Karjalassa

Monipuolinen metsästys- ja luolakoira Roki juoksi jäniksen perässä viimeistä kertaa, kun kaksi sutta yllätti sen peltoaukealla 8. joulukuuta.



– Laskimme koiran autosta jäniksen jäljille, kun ensin varmistimme, ettei susista näkynyt jälkiä. Roki juoksi pienen matkan tietä pitkin ja kääntyi yhtäkkiä pellolle. Yleensä se pyörii meistä vain noin 50 metrin päässä, mutta nyt se sattui menemään väärään paikkaan juosten suoraan susien suuhun. Kuulimme vinkaisun, eikä tutkapannassa näkynyt ensin juurikaan liikettä. Tilanne oli outo myös sikäli, että terrieri ei jää yleensä paikalleen vaan tulee pois, omistajaperhe kertoo.



– Noin 300 metrin päässä meistä löytyivät ensin veriset raahausjäljet, kun tulimme paikalle reilussa 10 minuutissa. Sudet olivat tappaneet ja raahanneet koiramme siitä vielä 400 metrin päähän metsään. Sieltä löytyi enää vain pelkkä tutkapanta – koko koira oli syöty valjaita myöten, isäntäperhe sanoo järkyttyneenä.



Molemmat vanhemmat ovat niin ikään kokeneita metsästäjiä. Heillä oli tapahtumahetkellä mukana myös 10-vuotias poikansa, jolla oli aikomus suorittaa metsästyskortti ensi kesänä. Nyt tämä haave saa todennäköisesti jäädä väliin. Perheellä on myös suomenpystykorva, mutta sekin saa nyt jäädä jahdeista pois kasvaneen susi- ja karhu-uhan takia.



– Alle 10-kiloisen perheenjäsenen Rokin menetys oli jo liikaa. Se ajoi ensimmäisen jäniksensä minulle puolivuotiaana. Lisäksi se rakasti uimista ja noutohommia eikä ollut pelkästään luolakoira, perheenäiti sanoo hiljaa. Samalla saavat jäädä haaveet uudesta metsästyskoiran pennusta.



– Tulisi nyt joku järki tähän petopolitiikkaan, sen on annettu mennä jo liian pitkälle. Pitääkö odottaa, että ensimmäinen ihmisvahinko tulee, hän kysyy huolissaan.



Susihyökkäyksen todensivat paikan päällä käyneet petoyhdyshenkilö ja maaseutuelinkeinoviranomainen. Tapahtuneesta ilmoitettiin myös hätäkeskukseen ja poliisille.

Tapahtumapaikalta on lähimpään maalaistaloon noin 500 metriä. Tohmajärvellä, johon Valkeasuo kuuluu, on tehty paljon susihavaintoja. Metsästäjäliitto on aiemmin uutisoinut viidestä koiriin kohdistuneesta susivahingosta Tohmajärvellä ja naapurikaupunki Joensuussa.

Susien suojeluaseman lieventäminen ei yksistään riitä

Bernin sopimuksen pysyvä komitea äänesti 3.12.2024 susien suojeluaseman lieventämisen puolesta. Metsästäjäliitto näkee, että tämä on Suomelle ja kaikille EU-maille tärkeä askel eteenpäin kohti kansallisen liikkumavapauden saamista susikannan säätelyssä. Muutos EU-tasolla ei kuitenkaan yksistään riitä – Suomen on toteutettava kokonaisvaltainen suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen lainsäädännön ja hallinnon muutostyö tämän talven aikana.

Lue lisää: Bernin sopimuksen pysyvä komitea lievensi suden suojelustatusta