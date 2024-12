Edvard Richter -kirjallisuuspalkinto taidekriitikko Timo Valjakalle

Eturivin taidekriitikoihin kuuluva Timo Valjakka (s. 1953) on kirjoittanut taiteesta 1980-luvulta lähtien. Tähän kirjaan kootut tekstit ovat vuosilta 1990–2023, ja niissä Valjakka kirjoittaa kohtaamisistaan taiteilijoiden kanssa ja paneutuu siihen, miten he ajattelevat ja työskentelevät. Näistä ateljeekeskusteluista piirtyy intiimejä muotokuvia suomalaisista ja ulkomaisista taiteilijoista, kuten Paul Osipow, Tor Arne, Elina Brotherus, Sarah Morris, Richard Deacon ja A K Dolven. Samalla hahmottuu kuva Valjakasta taidealan tarkkailijana, tulkkina ja kriitikkona sekä hänen pitkästä urastaan. Kronologisesti järjestetyt kirjoitukset on alun perin julkaistu näyttelyluetteloissa ja taidekirjoissa, ja osa niistä julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi.

Timo Valjakka on helsinkiläinen taidekriitikko, tietokirjailija ja näyttelykuraattori. Valjakka on ollut Helsingin Sanomien vakituinen avustaja vuodesta 1984 lähtien. Hän on myös julkaissut arvosteluita, esseitä ja artikkeleita kotimaisissa ja kansainvälisissä taiteen ja kulttuurin aikakausilehdissä, kuten Taide ja Artforum, sekä tehnyt televisio-ohjelmia. Vuosina 1990–1994 hän työskenteli pohjoismaisen Siksi-taidelehden päätoimittajana. Valjakalle myönnettiin E. J. Vehmaksen palkinto vuonna 1988. Pitkäaikaisen ja aktiivisen arvostelijantyönsä ohella Valjakka on julkaissut 35 kirjaa suomalaisista ja kansainvälisistä taiteilijoista sekä osallistunut kirjoittajana yli 50 julkaisun toteuttamiseen. Näyttelykuraattorina Valjakka on toteuttanut noin 40 suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykytaiteen näyttelyä, osin Helsingin Taidehallin johtajana 1994–2001, osin yhteistyössä suomalaisten ja pohjoismaisten taidemuseoiden ja gallerioiden kanssa.

Suomen Taideyhdistyksen kirjallisuuslautakuntaan kuuluvat kriitikko, KuM Helen Korpak (pj), kriitikko, FT Sini Mononen ja TaT, kirjailija, valokuvataiteilija Hanna Weselius.

Otteita raadin palkintoperusteluista:

"Taiteen matkassa -kokoelma esittelee erittäin laajasti aiheensa tuntevan kirjoittajan. Kirja sisältää uudelleen julkaisuina Valjakan taidekirjoituksia 1990-luvun alusta 2000-luvun alkupuolelle. Valjakka kirjoittaa esseemäisesti ja tuo omaa kokemustaan taiteen ajatteluun. Hän ei kuitenkaan lukitse teosten olemusta, vaan jättää lukijalle tilaa kokea teoksia tekstin välityksellä.

Kirjan muodossa Valjakan kokemuksellinen ajattelu ja kirjoittamisen taito pääsevät esiin. Perusajatukset taiteen tekemisestä ja maailman ymmärtämisestä ovat pilkahdelleet erillisissä julkaisuyhteyksissä vuosien varrella, ja nyt ne toistuvat tekstistä toiseen erilaisten esimerkkien valossa ja muodostavat kirjalle vankan ytimen.

Esipuheessaan Valjakka kirjoittaa, että pyrkii mahdollisimman suureen tarkkuuteen ja siihen, ettei asetu taitelijoiden, teosten ja lukijan väliin. Tämä tavoite onnistuu. Teksti on kirkasta, kaunista ja ilmaisuvoimaista, mutta ei korosta itseään ollenkaan. Myös kirjoittajan kuvataiteilijan koulutus näkyy tekstissä syvänä ymmärryksenä siitä, millaista taiteellinen työskentely on.

Taiteen matkassa -kirjan tekstit ovat hämmästyttävän rikas kokonaisuus, joka saa toivomaan, että nykyinen mediakenttä tarjoaisi taidekirjoittajalle enemmän mahdollisuuksia tuoda kykyjään esille."

Taiteen matkassa – Kirjoituksia taiteesta ja sen tekijöistä

232 sivua + kuvaliite

Parvs, 2024

Kirja kuuluu Parvs-kustantamon Kirjoituksia taiteesta ja arkkitehtuurista -kirjasarjaan, jossa julkaistaan ansioituneiden taiteen ja arkkitehtuurin tutkijoiden esseitä ja muita valikoituja kirjoituksia. Joukossa on sekä uusia tekstejä että arkistojen helmiä.