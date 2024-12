Konsernijaoston päätöksiä 9.12.2024

Espoolle Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki 5.12.2024 11:16:10 EET | Tiedote

Espoo on yksi ensimmäisistä suurista kaupungeista Suomessa, jotka ovat saavuttaneet Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -merkin, Oulun ja Turun ohella. Visit Espoo on työskennellyt kestävän matkailun edelläkävijöiden joukossa Suomessa, ja merkittävää työtä on tehty yhteisvoimin alueen yritysten kanssa jo useita vuosia. Visit Espoo pyrkii vastuullisen matkailun edistämisellä kokonaisvaltaiseen matkailun kestävään kehittämiseen, joka ottaa huomioon ekologiset, taloudelliset ja sosiokulttuuriset tavoitteet.