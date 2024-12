Vuoristokylä Ormana valittiin YK:n parhaiden matkailukylien joukkoon

Manavgat-joen purojen keskelle perustettu Ormana on vanha vaeltajien kylä Ibradın alueella, vain 2,5 tunnin ajomatkan päässä Antalyan keskustasta. Viehättävä kaupunki on ollut piilotettu helmi, joka lupaa rauhallisen loman luonnon helmassa. Koska kylässä on ollut asutusta hellenistisestä ajasta lähtien, se erottuu myös kulttuurihistoriallisilla ihmeillään. Nykyään 600 asukkaan Ormana houkuttelee autenttisia elämyksiä etsiviä matkailijoita erityisesti hyvin säilyneellä kansanomaisella arkkitehtuurillaan ja viinirypälefestivaalilla, jota on vietetty jo 57 vuotta.

350 vuotta vanha arkkitehtuurin ihme: nappitalot

Ormanassa yhdistyvät vuosisatoja vanha historia, kulttuuri ja luonto. Kaupungin nappitalot, jotka on rakennettu ilman muurauslaastia käyttäen vain kiviä ja seetripuuta, ovat yksi Turkin kestävimmistä paikallisarkkitehtuurin esimerkeistä. Näissä taloissa alueen seetri- ja tervapuista saadut puut muodostavat rungon, jonka avulla kivet pysyvät paikoillaan. Rakennuksia kutsutaan ”nappitaloiksi”, koska puurungon näkyvät osat näyttävät napeilta.

Vaikka talojen rakennustapa on ainutlaatuinen, mielenkiintoista niissä on ennen kaikkea niiden kestävyys. Talojen kivet voivat liikkua joustavasti maaperän vaihtelujen aikana, ja niiden paksut seinät takaavat, että sisätilat pysyvät lämpiminä talvella ja viileinä kesällä. Viime vuosina Ormana on saanut huomiota kestävänä matkareittinä Taurusvuoristossa, kun näitä ainutlaatuisia taloja on kunnostettu. Joistakin entisöidyistä nappitaloista on tehty jopa boutique-hotelleja, jotka tarjoavat vierailijoille aitoja majoituksia, joissa he voivat kokea alueen hengen ja ainutlaatuisen paikallisen elämäntyylin.

Kestävät seikkailut

Ainutlaatuisen arkkitehtuurinsa lisäksi Ormanassa on monia historiallisia ja luonnonrikkauksia. Se tarjoaa monia aktiviteetteja villieläinten tarkkailusta ja valokuvaussafareista luolastoihin ja vaelluksiin. Nämä kokemukset tekevät kylästä huippukohteen niille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan Turkin maaseutumaisemiin ja perinteiseen elämäntapaan. Kun vierailijat saapuvat kylään, heitä tervehtii kylän upea maisema, joka esittelee kauniin sinisen ja vihreän väripaletin näköalatasanteilta. Kun he ovat varanneet nappitalohotellin, he voivat kuunnella kyläläisten päivittäisiä keskusteluja paikallisissa kahviloissa tai nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta vaeltelemalla kapeilla kaduilla.

Ormanassa ja sen ympäristössä sijaitseviin nähtävyyksiin kuuluvat Altınbeşikin luola ja Eynifin tasanko. Kannattaa tutustua Altınbeşikin luolan ihmeisiin, sillä siellä sijaitsee Turkin suurin maanalainen järvi ja Euroopan kolmanneksi suurin järvi. Ihaile upeita travertiini- ja tippukivimuodostelmia, jotka luovat henkeäsalpaavan maanalaisen maiseman.

Altınbeşikin luolaston kansallispuiston, Turkin ensimmäisen ja ainoan luolastokansallispuiston, vieressä on 90 000 hehtaarin Eynifin tasanko. Se sijaitsee historiallisen Silkkitien reitillä. Nykyään siellä asuu satoja villejä yılkı-hevosia, jotka tarjoavat henkeäsalpaavan näkymän. Tasangolla odottavat vierailijoita myös Seljuk-kauden Tol Inn (Tol Han) ja roomalaiselta ajalta peräisin oleva Erymnan muinainen kaupunki.

Lisäksi Ormana on kuuluisa myös viinitarhoistaan. Matkailijat voivat vierailla viinitarhoilla ja tutustua paikallisen vuohenjuuston ja viinirypäleiden uskomattomaan yhdistelmään. Syyskuussa kylässä järjestetään myös vuosittainen viinirypälefestivaali, jossa juhlitaan kylän çavuş-rypäleitä. Syyskuussa Ormanassa vierailevat voivat osallistua festivaaliin, maistella sen kuuluisia rypäleitä ja oppia alueen viininviljelystä.