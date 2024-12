Camila Cabello, Axwell ja Joost Ruisrockiin

Ruisrockissa juhlitaan ensi kesänä paljon toivottujen kansainvälisten ja kotimaisten artistien keikoilla. Moninkertaisesti maailmalla palkittu laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Camila Cabello saapuu Ruissaloon popahtavien latinalaisamerikkalaisten soundien rytmittämänä. Tämä valloittava superstara on kerännyt jo lukuisia erilaisia ehdokkuuksia ja palkintoja niin Grammyista American Music Awardseihin kuin lukuisiin muihin merkittäviin tunnustuksiin. Kattausta täydentää maailmanlaajuiseen maineeseen alun perin Swedish House Mafian riveistä tullut Axwell, joka on EDM-kentän yksi tunnetuimmista hahmoista.

Modernia pop-musiikkia kattaukseen tuo järkälemäistä suosiota kotimaassaan Ruotsissa nauttiva Benjamin Ingrosso. DJ-kattausta täydentää disco-housemusiikin pioneeri Purple Disco Machine sekä briteistä Ruissaloon saapuva Dimension, joka on tehnyt pitkää uraa elektronisen musiikin parissa.

Tämänkertaisen artistijulkaisun kruunaa hollantilainen laulaja, lauluntekijä sekä mediapersoona Joost, joka tunnetaan omaperäisestä tyylistään ja huumorilla sävytetystä musiikistaan. Joost nähtiin kesällä 2024 yleisön suurena yllätyksenä feattaamassa Ruisrockissa Käärijän keikalla.

Ruisrockin ohjelma rakentuu ennätysvauhtia

Ruisrockin julkistettu ohjelma kattaa tässä vaiheessa vuotta jo lähes neljäkymmentä nimeä. Artistien esiintymispäivät on julkistettu ja tätä myöten myös festivaalin päiväliput on saatavilla.

“Ensi kesän valmistelu on hyvässä vauhdissa, ja ohjelmaa on julkaistu tässä vaiheessa vuotta ennätyspaljon. Haluamme viedä kävijät yhden viikonlopun ajaksi taianomaiselle seikkailulle, joka on mahdollista kokea ainoastaan Ruisrockissa. Esiintyjinä nähdään tämän hetken suosituimpia ja ajankohtaisimpia artisteja, uusia lupauksia sekä ajattomia klassikkoja, jotka yhdessä muodostavat ainutlaatuisen Ruisrock-elämyksen”, kertoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Lisää ohjelmajulkistuksia on luvassa talven ja kevään aikana.

Ruisrockin tähän mennessä julkaistut artistit:

Axwell, Camila Cabello, Ultra Bra, Apulanta, Haloo Helsinki!, JVG, Abreu, Benjamin Ingrosso, Dimension, Ellinoora, Erika Vikman, Jenni Vartiainen, Joost, Käärijä, Lauri Haav, Mirella, Olavi Uusivirta, pehmoaino, Purple Disco Machine, Rodeo, Sexmane, Turisti, Aaro630, Alma Alanko, Ani, Asla Jo, Averagekidluke, Bee, Benjamin, Good Boys, Jaakko Kulta, Lyttä & Tohtori Getto, Lyyti, Melo, Olga, Tuuli