Vihreiden Inka Hopsu Suomen ulkopoliittisesta linjasta: “Nyt ei ole aika hajottaa tai käydä liian suurilla kierroksilla”

Hopsu muistutti puheessaan meidän elävän epävarmassa ajassa. Vain viikon sisällä kapinalliset ovat vallanneet Syyrian Damaskoksen, Romanian presidentinvaalitulos on kumottu Venäjän vaalivaikuttamisen vuoksi ja Ranskan hallitus on kaatunut epäluottamuslauseeseen.

“Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu, Israel jatkaa Gazan asukkaiden näännyttämistä. Kaapelien rikkoutuminen Itämerellä ei ole meille enää yllätys, Sudanin sisällissota jatkuu karmeine uhrilukuineen ja Taleban kiristää päivä päivältä naisten mahdollisuuksia koulutukseen, työhön ja vapaaseen elämään”, Hopsu listasi.

“Myös globaali pakolaistilanne on ennätyksellisen heikko, mikä kertoo konflikteista ja elinolosuhteiden kaventumisesta monella alueella ympäri maailman”, Hopsu jatkoi.

Hopsu totesi ajan, jossa ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja valiokunnan mietintötyö on tehty, olleen ainakin Euroopan turvallisuuden näkökulmasta hänen oman elinaikansa epävakain. Siksi Hopsun mukaan on erityisen arvokasta, että Suomessa on pyritty säilyttämään yhteinen jaettu linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

“Suomi on sitä vahvempi, mitä yhtenäisempi se on. Tämä vaatii viisautta päättäjiltä, nyt ei ole aika hajottaa tai käydä liian suurilla kierroksilla”, Hopsu totesi puheessaan.

Hopsu muistutti, että Euroopan turvallisuus on sidoksissa globaaliin turvallisuuteen. Tänä syksynä YK:n kokoukset niin Bakussa ilmastokriisin torjumiseksi kuin Busanissa muovisopimuksen aikaansaamiseksi eivät tuottaneet riittävää tulosta.

“Eurooppaa syytetään usein kaksoisstandardeista myös reagoinnissa maailman kriiseihin ja konflikteihin. Näihin epäonnistumisiin meillä ei ole varaa”, Hopsu totesi.

“Valiokunnan mietintö tukee tarpeellisesti jo tasavallan presidentin aloittamaa aktiivista linjaa YK:n toimintakyvyn vahvistamiseksi ja globaalin äänen vahvemmaksi kuulumiseksi. Pienen maan on vain viisasta ymmärtää muidenkin huolet”, Hopsu päätti.

Lue koko puhe osoitteesta:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/inka-hopsun-ryhmapuhe-9-12-2024/