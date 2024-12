Uudistamisohjelma etenee Tays Keskussairaalan alueella – SRV Rakennus Oy valittiin lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen pääurakoitsijaksi

Aivan alkuun rakentamisketjussa on kuitenkin purettava asuinhuoneistoja sisältävä Y-talo, jonka tilalle lasten- ja nuorisopsykiatrian uusi rakennus tulee. Y-talon purkaminen käynnistyy tammikuussa 2025. Purkutöiden vaikutuksista alueen liikennejärjestelyihin tiedotetaan tammikuussa erikseen.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen urakoitsijat valittiin aluehallituksessa 9. joulukuuta. Urakoiden hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

Tarjousvertailun perusteella lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen urakoitsijoiksi valittiin:

pääurakkaan SRV Rakennus Oy

putkiurakkaan Consti Talotekniikka Oy

sähköurakkaan Novasähkö Oy

ilmanvaihtourakkaan Are Oy

sprinkleriurakkaan Bravida Finland Oy

Uuden rakennuksen kustannusarvio on 62,97 miljoonaa euroa. Kustannusarviota voitiin laskea alkuperäisestä 69,8 miljoonasta eurosta, sillä saadut tarjoukset olivat ennakoitua alhaisempia. Kustannusarvio sidottiin rakennuskustannusindeksiin kahden prosentin kustannusnousun ylittävältä osalta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 67,27 miljoonaa euroa, kun myös Y-rakennuksen lunastuskustannukset otetaan huomioon.

Uusi rakennuskokonaisuus on saanut rakennusluvan

Myös Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennuskokonaisuuden valmistelut etenevät. Uusi sairaala-alueen Teiskontien puoleiselle laidalle korkean B-rakennuksen tuntumaan sijoittuva rakennuskokonaisuus on saanut Tampereen kaupungilta rakennusluvan. Nykyisen lasten- ja nuorisopsykiatrian Q-rakennuksen lisäksi tarkoituksena on purkaa alta pois myös sairaalan nykyiset P- ja C-rakennukset. Näistä C-rakennus on tällä hetkellä lähes tyhjillään oleva entinen lastensairaalarakennus. P-rakennuksessa puolestaan sijaitsee sairaalan oheispalveluita, joille on mahdollista löytää korvaavat tilat.

Lähes 100 000 neliön uudisrakennuksiin siirtyy aikanaan muun muassa Acutan, leikkaussalien, vuodeosastojen, tehohoidon, kuvantamisen ja poliklinikoiden tiloja nykyisistä A-, B- ja K-rakennuksista. Uusissa tiloissa hoidetaan tulevaisuudessa muun muassa neuroalojen, korva-, nenä- ja kurkkutautien, ihotautien, sisätautien, keuhkosairauksien, äiti-lapsiyksikön, gynekologian, gastroenterologian ja urologian potilaita.

Uuden rakennuskokonaisuuden suunnitellaan olevan valmis vuosien 2032–33 tienoilla.

Uudistamisohjelman loppuvaihetta johtamaan on valittu hankejohtajaksi Veli-Pekka Tanhuanpää, joka aloittaa tehtävässään tammikuussa.

Uudistamisohjelmaan liittyvän rakentamisen lisäksi Tays Keskussairaalan alueella käynnistyvät vuoden vaihteessa ratikkareitin laajentamiseen liittyvät katutyöt. Katutyöt vaikuttavat alueen itäreunan liikennejärjestelyihin Arvo Ylpön kadun ja Lääkärintien ympäristössä.