Kreate Skanskan kumppaniksi rakentamaan Koskelan varikkoa – toteutusvaiheen sopimuksen arvo lähes 58 miljoonaa euroa

Kilpailutus- ja kehitysvaiheessa hyvin sujunut yhteistyö saa jatkoa, kun Kreate allekirjoitti Koskelan varikkohankkeen päätoteuttaja Skanskan kanssa 58 miljoonan euron arvoisen toteutusvaiheen sopimuksen. Kumppanuus rata- ja sähköratarakentamisen sekä kiertotalouden osalta jatkuu suunnitellusti.

– Rakennamme reippaat 5 300 raidemetriä ja 50 vaihdetta rakennekerroksineen paalulaatasta ylöspäin. Lisäksi hankimme varikolle tarvittavat laitteet, kuten pyöräsorvin, pyörien mittalaitteen sekä upotettavat vaununostimet raitiovaunujen huoltoa varten. Urakkaan kuuluu myös tietoliikenneverkon laitteiden hankintaa ja asentamista. Meidän osaava ja innostunut porukkamme odottaa jo sormet syyhyten rakentamisvaiheen käynnistymistä, kertoo Kreaten urakkaosuuden työpäällikkö Veli-Matti Aaltonen.

Kreaten osuus Koskelan varikkohankkeen sähköradan rakentamisesta on merkittävä. Se pitää sisällään ajolankajärjestelmän rakentamisen koko varikon alueella, tasasähkökojeiston toteuttamisen varikon ja linjan sähkönsyöttöön, ratasähkön syöttö- ja paluuvirtakaapeloinnit sekä ratajohdonohjausjärjestelmän toteuttamisen.

– Koskelan varikkohanke nousee sähköratarakentamisen ykköskohteeksemme, sillä se on ensimmäinen näin laaja ja kokonaisvaltainen sähkörataurakka Kreaten historiassa. Valintamme laajentua sähkörata- ja turvalaitepuolelle sekä vahvistaa tätä osaamista määrätietoisesti on osoittautunut oikeaksi, linjaa Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström.

Rakentaminen käynnistyy purkutöillä – materiaalit hyötykäyttöön

Hankkeelle on asetettu kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, joiden saavuttamista myös Kreate omalta osaltaan edesauttaa. Allianssiurakassa on asetettu ympäristötavoitteet Kreaten urakkaan kuuluvan kiertotalouden lisäksi hiilipäästöille, energiaratkaisuille ja ympäristösertifioinnille. Yksi kestävää kehitystä edistävä osa-alue on kierrätysmateriaalien ja purkujätteen hyötykäyttö. Kreaten kiertotalouskokonaisuus sisältää myös vanhan Koskelan varikon purkutyöt, joten vaikutusmahdollisuudet ovat korkealla.

– Aloitamme purkutyöt heti tammikuussa, ja tavoitteenamme on hyödyntää purkumateriaalit mahdollisimman laajasti hankkeella. Murskaamme esimerkiksi betonin paikan päällä ja käytämme sen rakennekerroksissa sekä toimitamme teräkset uusiokäyttöön, Aaltonen luettelee.

Purku- ja rakennustyöt alkavat tehokkaasti ja töitä tehdään kokonaisaikataulun mukaisesti lohkoittain.

– Meillä on paljon tekemistä, mutta meillä on omat selkeät raot, joissa teemme työt, ja ne etenevät lohkoittain rungon rakentamisen kanssa. Ei aikaakaan, kun pääsemme täyttö- ja putkitustöihin sekä rakentamaan rataa päälle, Aaltonen tuumaa.

Koskelan uuden varikon suunniteltu käyttöönotto on vuonna 2029.

Raideosaaminen avaa ovia muulle liiketoiminnalle

Kreate linjasi keväällä uudessa strategiassaan yhdeksi kasvusuunnakseen raideympäristössä tehtävät työt, jotka sisältävät ratarakentamisen lisäksi muun muassa pohjarakentamista, siltoja, väyliä sekä asemainfraa.

– Rata- ja raideliiketoimintamme strateginen kasvattaminen ja henkilöstömme kehittäminen ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Vahva osaaminen mahdollistaa myös laajemman raideympäristöliiketoiminnan kasvattamisen. Vihreän siirtymän myötä rata- ja raiderakentamisen tulevaisuus näyttää valoisalta. Olemme ehdottomasti oikealla raiteella, kuvailee ratarakentamisen johtaja Timo Leppänen Kreatelta.

Koskelan varikon allianssiurakka kehitysvaiheineen on Kreatelle merkittävä kokonaisuus, joka kasvattaa yhtiön kilpailukykyä myös tulevaisuuden rata- ja raitiotiehankkeissa. Kulman takana odottaa myös toinen merkittävä raitiotiehanke, Vantaan ratikka, jonka itäosan toteuttajaksi valittiin Kreaten ja GRK Suomen ryhmittymä. Vantaan ratikan itäosan hankkeessa on parhaillaan käynnissä kehitysvaihe, ja toteutusvaiheen arvioidaan alkavan keväällä 2025.

Kreate kirjaa Koskelan varikkohankkeen urakan vuoden 2024 viimeisen neljänneksen tilauskantaansa.

Koskelan varikko pähkinänkuoressa:

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy solmi elokuussa 2023 sopimuksen Koskelan varikkohankkeen kehitysvaiheesta Akseli-ryhmittymän kanssa. Toteutusvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin maanantaina 2.12.2024.

Akseli-allianssiryhmittymään kuuluvat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne, päätoteuttaja Skanska sekä suunnitteluosapuolet Sweco, Sipti Infra, Rejlers ja Arkkitehtityöhuone APRT.

Kreate jatkaa kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen ratarakentamisen ja kiertotalouden osalta päätoteuttaja Skanskan yhteistyökumppanina.

Hankkeelle tavoitellaan korkeinta BREEAM Outstanding -sertifiointia, mikä tukee hankkeen kestävän kehityksen tavoitteita.