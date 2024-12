Otavan kustantamoperheellä neljä Runeberg-ehdokasta!

Ehdokasteokset on valinnut kolmihenkinen kirjallisuudenalan ammattilaisraati, johon kuuluivat tänä vuonna kirjailija Johanna Venho, kirjallisuustoimittaja, kriitikko Mikko Lamberg ja kulttuuritoimittaja, kriitikko Rakel Similä. Raati valitsi palkintoehdokkaat noin 250 teoksen joukosta. Raati perustelee ehdokkuuksia seuraavasti:

Mikko Malila: Kastanjasota (Otava)

"Mikko Malilan esikoisteos Kastanjasota kuvaa turkulaisten pikkupoikien viimeistä kesää ennen nuoruutta. Romaanin pojat ovat kollektiivi, heimo. He luottavat toisiinsa, kun vastassa ovat niin vihattava aikuisuus kuin elintilasta kisaavat ikätoverit. Teoksen poliittisuus tulee esiin sen tavassa kuvata työväenluokkaisten lasten iloja ja vastoinkäymisiä. Poikien tulevaisuus vaikuttaa kiveen hakatulta; se ei tule sisältämään ruusuilla tanssimista ja samppanjaa. Toisaalta lapsuus on siitä armollista aikaa, että se sallii aikuisuutta helpommin pakenemisen todellisuudelta. Teos kuvaa henkilöitään huumorilla ja syvällä ymmärryksellä."

Markus Nummi: Käräjät (Otava)

"Markus Nummen omaperäisesti rakentuva historiallinen romaani vie lukijan kevääseen 1938, eteläpohjalaiseen Tarvajoen pitäjään ja rikostutkintaan. Sikiönlähdetysepäilyn selvittäminen mutkistuu, kun yhä useammalla kyläläisellä on sanottavaa tai salattavaa. Kuka puhuu totta ja mitä kaikkea paljastuu, lukija kysyy Nummen hämmästyttävän runsaan henkilögallerian äärellä. Mieleltään järkkyneen, vinttikamaristaan asioita tarkkailevan Vilja-tädin kohtalo ja havainnot luovat kirjaan jännitteen, jonka traagisuus viiltää. Romaani kysyy, kuka naisen ruumiin omistaa. Se näyttää, mihin valtaa pitävien katse suuntautuu. Se yhdistää faktaa ja fiktiota ja luo henkilöhahmoja, jotka eivät unohdu."

Saila Susiluoto: Akheron (Otava)

"Saila Susiluodon myyttinen matka on yhtaikaa ajaton ja tässä päivässä kiinni. Niin on kirjan nimijoki Akheronkin: se on kreikkalaisessa mytologiassa manalan halki kulkeva virta, mutta myös luoteiskreikkalainen Acherontas, “surun joki”. Lumoava, välkehtivä suru läpäisee kokoelman runot, joissa arkkityypit muuttuvat henkilökohtaisiksi ja yhteisesti jaetuiksi. Aistit heräävät kimmeltäviin ja soliseviin kuviin, joiden keskellä ihminen on aina matkalla, asuntoautossa, joentöyräällä, virrassa, unissaan. Arkisten ja olennaiseen upottavien näkyjen keskellä kysytään yhä uudestaan: kuka minä olen? Mitä ihminen etsii?"

Elina Viinamäki: Käypä hoito (Atena)

"Lääkärin itsemurhavalmiudesta kuoriutuu vielä kammottavammat aikeet. Nykykirjallisuudelle harvinaisella tavalla Elina Viinamäki yhdistää moraalisen havainnollistamisen ja kertojaäänen töykeyden. Käypä hoito on dramaturgisesti nokkela, mutta kielen happamuus ja äkkijyrkät havainnot ovat sen pimeää elinvoimaa, sisintä virnettä. Herää epäilys, että Dostojevskin kellarimies olisi muuttanut hyvin steriloituun suomalaiseen terveyskeskukseen. Jos saa toivoa, kohtaamme hänet mieluiten paperilla."

Runeberg-palkinnon voittaja julkistetaan Runebergin päivänä 5.2.2025. Palkintosumma on 20 000 euroa. Runeberg-palkinnon voittajan valitsee kolmihenkinen palkintoraati, jonka muodostavat kirjailija Sami Hilvo, kirjallisuustoimittaja ja kriitikko Outi Hytönen sekä kirjallisuustieteilijä ja kriitikko Freja Rudels.