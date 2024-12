Jason Derulo ja Alvaro Soler tähdittävät Radio Nova Festivaalia Tampereella

Radio Nova Festivaali tuo parhaan sekoituksen kansainvälisiä ja kotimaisia artisteja Tampereelle 13.–14. kesäkuuta 2025. Festivaalilla nähdään myös Radio Novan tutut juontajat, Radio Novan Retroperjantaita unohtamatta.

Tapahtuma juhlitaan upeissa puitteissa Tampereen Santalahden rantapuistossa, kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta ja aivan Särkänniemen kupeessa. Festivaali on täydellinen kesän avaus ja tarjoaa mahtavat puitteet kesäviikonloppuun ystävien kanssa. Kävijöitä odottavat monipuoliset ravintolapalvelut sekä laadukas ohjelma.

Valtavan suosion saavuttanut festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran Helsingin Suvilahdessa 2023.



Kansainvälisiä ja kotimaisia tähtiä



Jason Derulo on noussut 2000-luvun suosituimpien hip-hop/pop-artistien joukkoon hittibiiseillään Talk Dirty, Trumpets, Want To Want Me ja Wiggle – ikonista Whatcha Say -läpimurtoa unohtamatta. Artistin nokkelasti genrerajoja rikkovia kappaleita värittävät hunajaiset r&b-vokaalit ja tanssittavat rytmit aina EDM-vaikutteista afrobeats-poljentoon. Radio Nova Festivaalin lavalle Derulo astelee kauan odotettu uunituore studioalbumi Nu King taskussaan.

Lisäksi Radio Nova Festivaalin lavalla nähdään muun muassa aurinkoisista ja mukaansatempaavista latinopop-hiteistään tunnettu Alvaro Soler (ESP), ensimmäisenä eurooppalaisena naisartistina yli miljardin Youtubessa striimannut INNA (ROM), Euroviisuista maailmalle ponnistanut BLANKA (POL), sekä kotimaiset huippunimet Jenni Vartiainen, BEHM, Gasellit, Robin Packalen ja Vesterinen Yhtyeineen. Retroperjantain ensimmäinen julkistus on eurodance-yhtye Vengaboys (NL). Ohjelma täydentyy myöhemmin muilla kansainvälisillä ja kotimaisilla huippuartisteilla.

”On mahtavaa päästä Tampereelle aloittamaan festarikesä 2025 – Santalahden rantapuisto on todella hieno paikka festarille. Meillä on valtavasti ihania kuuntelijoita ja odotamme innolla, että pääsemme juhlimaan yhdessä heidän kanssaan” iloitsevat Radio Novan iltapäivästä tutut Esko Eerikäinen ja Suvi Hartlin.



Keskeinen tapahtuma-alue rantamaisemissa



Radio Nova Festivaali juhlitaan upeissa puitteissa Tampereen Santalahden rantapuistossa, joka on nyt ensimmäistä kertaa suurtapahtumakäytössä. Festivaalialueen kahden lavan ohjelmiston ohella rantapuisto nurmikkoalueineen ja järvinäköaloineen tarjoaa unohtumattomia elämyksiä. VIP-alue asettuu loistavalle paikalle tarjoten laajennetut palvelut sekä hyvän näköyhteyden päälavalle. Festivaalille pääsee kätevästi kävellen Tampereen keskustasta, mutta alueelle on mahdollista saapua myös julkisen tai kevyen liikenteen välineillä.

"Santalahden rantapuisto Näsijärven rannalla tarjoaa erinomaiset puitteet tälle Tampereelle saapuvalle suurtapahtumalle, ja uusin tapahtumapaikkamme pääsee esille täydessä potentiaalissaan. Toivomme, että festarikävijät ympäri Suomen löytävät tiensä Tampereelle kesäkuussa.”, iloitsee Tampereen kaupungin tapahtumajohtaja Perttu Pesä.



Yhteistyöt Särkänniemen, Nyssen ja Lapland Hotelsin kanssa



Yhteistyöt ovat merkittävä osa festivaalin asiakaskokemusta. Festivaalilippuun kuuluu lisäksi Särkänniemi-ranneke sunnuntaille 15.6.2025, tapahtuman ajan matkustusoikeus Tampereen joukkoliikenteessä (Nysse) ostetun lipun mukaisesti sekä Lapland Hotelsin tarjoama -majoitustarjous.



Liput



Radio Nova Festivaalin liput ovat nyt myynnissä. Radio Nova tarjoaa nopeimmille kampanjahintaisia 2 päivän Ystävälippuja, joita on myynnissä rajoitettu erä alk. 129,90 €. Tämän jälkeen myyntiin tulevat 2 päivän Early bird -liput alk. 149,90 €. 2 päivän VIP-liput ovat nyt myynnissä alk. 249,90 €. Liput kannattaa hankkia ajoissa, sillä hinnat nousevat porrastetusti festivaalin lähestyessä.

Liput myynnissä nyt Lippu.fi:ssä.

Radio Nova Festivaalin järjestävät kotimaiset yritykset Tampere Live ja Radio Nova (Bauer Media Finland Oy). Tampere Live on Tampere-talo-konserniin kuuluvan Talo Events Oy:n aputoiminimi.

”Olemme erittäin ylpeitä voidessamme jatkaa loistavaa yhteistyötämme Bauer Median kanssa. Pitkäaikainen kumppanuutemme loppuunmyydyn Iskelmä Gaalan parissa, Tampere Liven 35 vuoden tapahtumaosaaminen sekä Radio Novan asema Suomen suurimpana radiokanavana takaavat laadukkaan ja menestyneen tuotannon. Ennen kaikkea haluamme tarjota unohtumattoman elämyksen festivaalivieraille.” Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas kommentoi.

Tapahtumassa mukana ovat Talo Events / Tampere Live, Radio Nova, Tampereen kaupunki, Särkänniemi, Nysse, Lapland Hotels, Akun Tehdas ja AiCan Turva.

Tapahtuma on K18.

Lisätietoa ja ajankohtainen tapahtumainfo osoitteessa: www.radionovafestival.fi



Radio Nova Festival somessa:



Instagram: @radionovafestival

Facebook: Radio Nova Festivaali

Tiktok: @radionovafestival



Festivaalin kuvapankki:



https://tamperetalo.kuvat.fi/kuvat/MEDIALLE+-+PRESS/Radio+Nova+Festivaali/



Tapahtuman viestintä, haastattelupyynnöt ja pressiliput:



Tiia Välimäki

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

tiia.valimaki@tampere-talo.fi