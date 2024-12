Lähes 70 prosentille Pohteen asukkaista on nimetty omalääkärit

Hoidon jatkuvuusmallin kehittämistyötä on tehty Pohteella jo keväästä 2022 alkaen. Mallia otetaan käyttöön vaiheittain eri sosiaali- ja terveyskeskuksissa ja käyttöönotto edistyy hyvin. Tällä hetkellä Pohteen hoidon jatkuvuusmalli on käytössä jo 15 yksikössä.

Hoidon jatkuvuusmallissa sovitetaan yhteen paljon palveluja tarvitsevien asukkaiden hoito ja määritetään Pohteen alueen asukkaille omalääkärit sekä heitä tukevat moniammatilliset tiimit. Omalääkäri on nimetty jo lähes 70 prosentille Pohjois-Pohjanmaan asukkaista. Kun omalääkäri ja omahoitaja nimetään, huomioidaan potilaan kanssa aiemmin työskennelleet ammattilaiset sekä ammattilaisten erityisosaaminen. Erityisesti pitkäaikaissairaita ja kansansairauspotilaita pyritään aluksi ohjaamaan heille nimetyille ammattilaisille. Tavoitteena on kehittää malli yhdenvertaiseksi koko Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohteen hoidon jatkuvuusmallissa potilas saa apua monipuolisesti

Osana Pohteen hoidon jatkuvuusmallia potilaalle kootaan hänen tarpeidensa perusteella moniammatillinen tiimi. Tiimin jäseniä voivat olla esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja, fysioterapeutti sekä mielenterveys- ja päihdesairaanhoitaja. Asukkaille hoidon jatkuvuusmalli näyttäytyykin sosiaali- ja terveyskeskuksissa monen ammattilaisen välisenä yhteistyönä. Näin potilas saa paremmin omaan tilanteeseensa tarvittavaa apua.

Tieteellinen näyttö osoittaa, että potilas-lääkärisuhteen jatkuvuuden myötä hoidon laatu paranee. Tutkimuksissa on myös todistettu, että sairastuvuus ja kuolleisuus vähenevät merkittävästi. Lisäksi terveydenhuollon palvelujen kokonaistarve ja -kustannukset pienenevät.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset hyötyvät mallista ja palaute on ollut hyvää. Henkilöstö on kokenut työskentelyn nopeutuneen, helpottuneen ja selkiytyneen aiempaan verrattuna. Työtä helpottaa se, että potilaat ovat usein jo entuudestaan tuttuja. Palautteen mukaan henkilöstö pystyy myös toteuttamaan pitkäjänteisempää ja suunnitelmallisempaa hoitoa potilaille ja työ tuntuu merkityksellisemmältä. Moniammatillinen yhteistyö on tiivistynyt kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden välillä.

Pohde edelläkävijänä hoidon jatkuvuusmallin kehittämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö ovat marraskuussa käynnistäneet ohjelman, jonka tavoitteena on omalääkärimallien edistäminen. Omalääkäri-nimisen ohjelman toimikausi on 19.11.2024 – 1.4.2027.

Hoidon jatkuvuusmallin kehittämistyötä on tehty Pohteella keväästä 2022 alkaen. Mallin käyttöönotto ja pilotointi on aloitettu Tuiran sosiaali- ja terveyskeskuksessa syksyllä 2022. Tietoa Pohteen hoidon jatkuvuusmallista on levitetty laajasti, ja esimerkiksi professori Juha Auvinen ja apulaisylilääkäri Janne Mäkelä Pohteelta ovat vierailleet monella eri hyvinvointialueella luennoimassa aiheesta.

- Pohteella hoidon jatkuvuuden kehittämistiimi on käynyt useampien hyvinvointialueiden kehittäjien kanssa keskusteluja, joissa on jaettu kokemuksia ja ideoitu yhdessä. Käymme mielellämme keskustelua aiheen parissa ja jaamme kokemuksia. Keskustelujen pohjalta näemme, että kehittämistä haastavat ja toisaalta myös mahdollistavat asiat näyttäytyvät samanlaisina hyvinvointialueesta riippumatta, sanoo projektipäällikkö Essi Järvinen.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Hoidon jatkuvuuden kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hankekokonaisuutta. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).

