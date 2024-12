Valoharju – Valotaidetapahtuma Kangasalla 18.–20.12.

Tapahtuma tuo valoa ja taikaa talviseen maisemaan, valaisten Kirkkoharjun koululta harjulle vievän hiekkatien ympäristön. Valoteos alkaa noin harjun puolivälistä ja jatkuu aina huipulle asti, luoden eri värein valaistun maiseman, joka korostaa harjun maastonmuotoja ja puita. Myös näkötorni Kirkkoharjun huipulla valaistaan osana teosta. Teosta pääsee ihailemaan maksutta.

”On ainutlaatuista, että kaupunkimme keskustassa on näin upea harju ulkoilualueineen. Nyt siellä voi kokea myös taide-elämyksen”, iloitsee kaupungin taide- ja kulttuuriasiantuntija Eljas Suvanto.

Valoteoksen teknisestä toteutuksesta vastaa Valoparta Oy, joka on tunnettu muun muassa Turun Valon polku -tapahtuman toteutuksesta. Valoparta Oy on toteuttanut satoja projekteja viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

”Saimme tiedon osallistavan budjetoinnin tuloksista syyskuussa, ja koska toteutus piti saada valmiiksi vielä tänä vuonna, ryhdyimme heti etsimään yhteistyökumppaneita. On hienoa, että onnistuimme saamaan kansainvälisen tason ammattilaiset mukaan näin tiukalla aikataululla. Uskomme, tämä kokonaisuus houkuttelee yleisöä kauempaakin”, toteaa Suvanto.

Avajaispäivänä Kirkkoharjulla jääkuningatar hoveineen

Valoteos on koettavissa pimeään aikaan keskiviikosta 18.12. perjantaihin 20.12. saakka. Avajaispäivänä keskiviikkona Fire Lady & Tankovaimot esittävät Kirkkoharjun näkötornin ympäristössä sadunomaiset, jääkuningattaren ja hänen hovinsa seikkailuista kertovat valoesitykset klo 18.30 ja 19.30.

Tapahtuman aikana Kirkkoharjun näkötornille ajo autolla on kielletty turvallisuussyistä. Kirkkoharjun juurelle pääsee julkisella liikenteellä, ja pysäköintipaikkoja löytyy harjun juurelta sekä keskustan pysäköintipaikoilta. Harjun juurella pysäköintipaikkojen määrä on hyvin rajallinen, mutta esimerkiksi Kangasalan pysäköintitalossa P-Kuohunparkissa pysäköinti on ensimmäiset kolme tuntia maksutonta.

”Joulutunnelmaa ei löydä siivouskomerosta. Sen sijaan vierailu Valoharjulla metsän siimeksessä sekä muu Lumoava Kangasalan Joulun tarjonta toimivat tehokkaasti. Joulukylä, kynttiläuinnit, konsertit sekä herkuttelu- ja ostoskohteet tarjoavat jouluisia elämyksiä koko perheelle”, vinkkaa Visit Kangasalan matkailuasiantuntija Maria Eskelinen.