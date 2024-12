SDP:n Marko Asell: Hallitus sujuvoittaa rakentamista ilmaston kustannuksella

– Viime kaudella hyväksytty rakentamislaki lähti siitä, että rakentamisen merkittäviä ilmastopäästöjä tulee hillitä ja kiertotaloutta vahvistaa. Nyt hallitus aikoo rajata esimerkiksi korjausrakentamisen ilmastoselvityksen ulkopuolelle. Korjausrakentamisella on Suomessa suuri volyymi, joten ilmaston näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, että myös korjausrakentaminen olisi energiatehokasta ja siten ilmastoviisasta. Nyt tästä luistetaan jo ennen kuin laki ehti astua voimaan, ihmettelee Asell.

Jatkossa ilmastoselvitystä ja materiaaliselostetta ei tarvitsisi esittää pientalojen eikä laajamittaisesti korjattavan rakennuksen osalta. Velvoite ei koskisi myöskään muita muutostöitä ja laajennuksia.

– Tätä ei voi hyväksyä aikana, jolloin maapallon keskilämpötila nousee ja ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa pitäisi päinvastoin nostaa. Osa korjaushankkeista on hyvin laajoja kokonaisuuksia, joiden päästövähennyspotentiaali on merkittävä. On hyvä muistaa, että jos haluaa säästää energiakustannuksissa, kannattaa korjausrakentamisessa panostaa energiapihiin teknologiaan ja ratkaisuihin, huomauttaa Asell.

SDP katsoo, että esimerkiksi rakennusjärjestyksen, käsittelyaikatakuun ja ilmastoselvityksen osalta olisi tullut pitäytyä viime hallituskaudella hyväksytyssä rakentamislain pykälämuotoilussa.

SDP jätti rakentamislakiin HE 101/2024 vastalauseen yhdessä vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa. Eduskunta äänestää lain hyväksymisestä keskiviikkona 11.12.