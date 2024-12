Dream Broker #One, johtava eurooppalainen videoneuvottelu-ohjelmisto, saatavilla nyt verkkokaupasta

Euroopan komissio on velvoittanut Microsoftia irroittamaan Teams-ohjelmiston Microsoft 365-ohjelmistokokonaisuudesta vuoden 2024 aikana. Tämä määräys on kasvattanut kiinnostusta #Onea kohtaan koko Euroopassa, minkä vuoksi Dream Broker vastaa kasvavaan kysyntään mahdollistamalla #Onen ostamisen suoraan verkosta.

"#Onen laatu ja hinnoittelu tarjoaa aidosti kilpailukykyisen vaihtoehdon Teamsin, Zoomin, OneDriven ja Dropboxin kaltaisille ratkaisuille. Paras laatu, paras hinta.”– Mika Ahokas, toimitusjohtaja, Dream Broker.

#Onen kilpailukykyinen hinnoittelu on edullisimmillaan vain 25 euroa vuodessa käyttäjää kohden. Tämä mahdollistaa ohjelmiston käyttöönoton kustannustehokkaasti ja vaivattomasti pienille yrityksille, yhdistyksille ja esimerkiksi asiantuntijapalveluita tarjoaville yksinyrittäjille. Myös suurten yritysten tarpeet on huomioitu, sillä kaikki viestintäkeinot ja -kanavat yhdistävä #One mahdollistaa helpon ja skaalautuvan viestinnän sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. #One:ssa yhdistyvät viestintä-, yhteistyö- ja tiedostojenhallintaohjelmistojen ominaisuudet, ja yhteen ohjelmistoon keskittämällä yhtiöiden on mahdollista saavuttaa selkeitä kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostumista.

” #One on toiminnallisuuksiltaan helppokäyttöisempi, monipuolisempi ja tietoturvallisempi kuin markkinoilla olevat viestintäratkaisut. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä kybertuvallisuusdirektiivin (NIS2) vaatimuksia noudattava #One on oivallinen vaihtoehto kuntasektorilla, julkishallinnossa sekä kriittisillä toimialoilla kuten huoltovarmuudessa ja energiasektorilla.” – Sami Siekkinen, Dream Brokerin teknologiajohtaja Sami Siekkinen.

Dream Broker on havainnut organisaatioiden kartoittavan entistä aktiivisemmin kyberturvallisia viestintäratkaisuja vastaamaan lisääntyneeseen EU-sääntelyyn sekä etä- ja hybridityön tarpeisiin. Tämän vuoksi Dream Broker mahdollistaa nyt #One-ohjelmistoonsa tutustumisen ja käyttöönoton koko Euroopassa verkkokauppansa kautta.

Dream Broker #One on johtava eurooppalainen videoneuvotteluohjelmisto, jolla voi käydä videoneuvotteluita, luoda yhteistyöhuoneita sisäisen ja ulkoisen viestinnän tarpeisiin, lähettää pika-, video-, ja ääniviestejä sekä jakaa ja hallinnoida tiedostoja. Dream Brokerilla on omat palvelimet, jotka sijaitsevat Suomessa, Euroopan talousalueella (ETA) ja ohjelmisto on tietoturva-auditoitu ja -sertifioitu.