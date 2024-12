Katso Flow-hoitovideo: irti masennuksesta ilman jonotusta

Clinissä kyse on yksinkertaisesti siitä, että jo olemassa oleva teknologia valjastetaan masennuksen hoitoon tavalla, joka mahdollistaa hoitoon hakeutumisen ja hoidon toteuttamisen tarvittaessa kokonaan kotona. Clinin Flow-hoito eli tasavirtastimulaatio on non-invasiivinen menetelmä, jossa vaikutetaan aivoihin. Flow-hoito on kehitetty nimenomaan masennuksen oireiden poistamiseen. Se sopii erityisesti heille, jotka etsivät lääkkeettömiä vaihtoehtoja tai ovat kokeneet perinteiset hoitomenetelmät tehottomiksi tai haittavaikutuksia aiheuttaviksi. Tutkimukset osoittavat, että monet potilaat kokevat oireidensa lievittyvän ja energiatason nousevan hoitojakson aikana. Kliinisissä kokeissa neljä viidestä koki oireiden lievittyvän kolmen viikon jälkeen. "Lääketieteellisen avun masennukseen pitäisi olla helposti saavutettavissa, jotta tilapäisesti aloitekyvytön ja väsynyt ihminen ylipäätään pystyy hakemaan apua”, pohtii oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Petteri Joelsson Clin Oy:stä. "Masennuksen hoidon aloittamisessa ei yleensä ottaen ole sairauden tunnistamisen jälkeen tarpeen viivytellä. Nopea hoidon aloitus johtaa todennäköisesti oireiden nopeaan lievittymiseen.” Joelssonin mukaan monet potilaat empivät masennuslääkkeen aloittamista, koska he ovat huolissaan mahdollisista sivuoireista. ”Ymmärrän heitä oikein hyvin”, hän sanoo. ”Tasavirtastimulaatiossa vakavat haittaoireet ovat kuitenkin osoittautuneet erittäin harvinaisiksi, joten ratkaisu hoidon aloittamisesta on varmasti helpompi." ”Tämä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia”, Hjorth painottaa ja uskoo, että Flow-hoito voi vähentää tuntuvasti masennuksen yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia samalla, kun se mahdollistaa nopean paluun työhön. On arvioitu, että jopa joka kymmenes kansalaisista kärsiin jossain vaiheessa masennuksesta tai sen oireista.