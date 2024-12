Ukrainan lasten mielenterveys koetuksella sodan vuoksi

Pelastakaa Lasten keräämä aineisto osoittaa, että 43 prosenttia järjestön kohdennettua tukea saaneista lapsista kärsii psykososiaalisesta kuormituksesta. Lapsilla esiintyy ahdistuneisuutta, pelkoa, mielialahäiriöitä ja keskittymisvaikeuksia sekä ärtyneisyyttä. Ainakin viiden 8–16-vuotiaan Harkovassa ja lähellä rintamaa asuvan lapsen hiukset ovat harmaantuneet. Lasten huoltajat ja lääkärit selittävät tämän johtuvan sodasta ja tämän myötä lasten kokemasta äärimmäisestä henkisestä kuormituksesta.

Kohta kolme vuotta kestäneen täysimittaisen sodan seurauksena mielenterveysongelmat, kuten masennus, ahdistus ja traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) ovat kasvussa.

Tutkimukset osoittavat, että aseellisen konfliktin kokeneilla ukrainalaisilla nuorilla on suurempi todennäköisyys sairastua masennukseen. On myös arvioitu, että Ukrainan väestöstä lähes 10 miljoonaa on vaarassa sairastua tai kärsii jo mielenterveysongelmista sodan vuoksi. Heistä noin 1,4 miljoonaa on lapsia.

Lasten mielenterveysongelmiin on kiireellisesti puututtava. Monet lapset eivät ole voineet käydä koulua ystäviensä kanssa. On arvioitu, että neljän miljoonan lapsen koulunkäynti on häiriintynyt. Noin 600 000 oppilasta ei pääse lainkaan kasvokkain tapahtuvaan oppimiseen.

Yli 3,5 miljoonaa lasta ja aikuista on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan Ukrainan sisällä, monet heistä useamman kerran. Useimmille ukrainalaislapsille maanalaisesta elämästä on tullut uusi normaali, sillä toistuvat ilmahyökkäykset pakottavat heidät jatkuvasti suojautumaan kellareihin, pommisuojiin ja metrotunneleihin ilman riittävää ruokaa, vettä ja lämmitystä. Moni lapsi on joutunut eroon toisesta tai molemmista vanhemmistaan, ja osa on menettänyt läheisiään sodassa.

Mykolajivin alueella elävä Svitlanan* perhe on kokenut sekä pommituksia, että miehityksen. Perhe eli kuukausia suojautuneena olohuoneensa nurkkaan.

– Olimme kauhuissamme ja yritimme pitää lapset turvassa ammusten lentäessä. Tuntui, että milloin tahansa kaikki voisi romahtaa päällemme. Ryömimme nurkasta pois ainoastaan käydäksemme huoneen toisella puolella olevassa vessassa – mutta vain, jos emme kuulleet mitään olevan ilmassa, kertoo Svitlana*.

– Lapset ovat sulkeutuneita ja heidän pitäisi päästä jonnekin ja tehdä jotain avautuakseen ja puhuakseen edes vähän.

– Pysyimme hengissä, mutta emme eläneet, kertoo Svitlanan 15-vuotias poika Oleksandr*.

Miehityksen jälkeen Oleksandr* ryhtyi käymään Pelastakaa Lasten digitaalisessa oppimiskeskuksessa.

– Aluksi se oli vaikeaa ja omituista, koska miehityksen aikana emme puhuneet kenenkään kanssa. – – Olimme sinnitelleet pöydän alla yhdessä huoneessa ja ajatelleet, että elämä päättyy, mutta pystyin kuitenkin avautumaan ja pääsemään irti synkistä ajatuksistani.

– Tukemiemme lasten tilanteet ovat yhä vaikeampia ja heidän auttamisensa on entistä haastavampaa. Kohtaamme lapsia, joita on evakuoitu rintama-alueilta ja erotettu vanhemmistaan sekä maamiinoihin astuneita lapsia, joilla on vakavia vammoja. Lapsia, jotka ovat asuneet miehitetyillä alueilla. Lapsia, jotka ovat nähneet vanhempiensa kuoleman. Lista on järkyttävä ja loputon, sanoo Abeer Jawad, Pelastakaa Lasten tekninen neuvonantaja Ukrainassa.

– Ukrainassa tarvitaan kipeästi lisää mielenterveydellistä ja psykososiaalista tukea, jotta voimme varmistaa, että kokonainen sukupolvi lapsia voi toipua sodasta, väkivallasta ja tuhoista, toteaa Jawad.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014. Täysimittaisen sodan puhjettua helmikuussa 2022 järjestön avustustoimia laajennettiin. Pelastakaa Lasten avustustoiminta on tavoittanut Ukrainassa yli 3,44 miljoonaa ihmistä, joista noin 1,4 miljoonaa on lapsia. Osana humanitaarista operaatiota tarjotaan kohdennettua tukea vaikeassa tilanteessa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Tähän voi sisältyä käteisapua, terveys- ja mielenterveyspalveluja sekä oikeudellista apua.

Yhdessä kumppaniensa kanssa Pelastakaa Lapset ylläpitää lapsiystävällisiä tiloja, joissa lapsille sekä myös heidän huoltajilleen annetaan psykososiaalista tukea. Digitaalisissa oppimiskeskuksissa lapset ja nuoret voivat jatkaa opintojaan, ja olla samalla yhteydessä ikätovereihinsa ja opettajiinsa sekä saada tukea. Näiden toimintojen osana tunnistetaan erityisen riskin alla olevia lapsia, jonka jälkeen heidät ohjataan eri tukitoimien piiriin.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Pelastakaa Lasten Ukrainan hätäapukeräys: pelastakaalapset.fi/ukraina