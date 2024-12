Satakuntalaiset tutustuivat vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiinsa tänään

Tulevaisuustutkija, futurologi Elina Hiltunen maalasi kuvia vaihtoehtoisista tulevaisuuksista kymmenen megatrendin kautta. Ne ovat asioita, jotka on aistittavissa arjessa. Kaikkiin niihin kuuluu selkeä näkemys siitä, että elämme globaalitaloudessa jonka monimuotoisuus on tärkeää ottaa huomioon. Hiltunen nosti esiin Kiinan roolin teknologian hyödyntämisen uranuurtajana ja Afrikan roolin globaalissa väestönkasvussa, Eurooppa ei ole koko maailma. Tätä taustaa vasten on selvää, että megatrendeihin kuuluu Hiltusen näkemyksen mukaan mm. kaupungistuminen, perinteet, vaurauden ja kulutuksen dilemmat, eriarvoisuus ja digitaalisuuden ja teknologian luomat murrokset sekä ilmastonmuutos, joka liittyy näihin kaikkiin.

Kulmala Satanuvasta toi esiin erityisesti ilmastomuutoksen ja siihen liittyvät haasteet - ne ovat jo konkretiaa arjessa. Nyt on hyvä aika siirtyä sanoista tekoihin, Kulmala totesi. Nuorille tilanne on haastava - he tulevat elämään siinä tulevaisuudessa, joka nyt rakennetaan. Emme elä tyhjiössä ja talous on yhteiskunnan kulmakivi, johon nojaamme, Kulmala totesi. Toimiva ja tasapainoinen julkinen talous on se visio, jonka nuoret näkevät. Tässä työssä innovaatioiden hyödyntäminen on oleellista - ne tulee ottaa täysimääräisesti käyttöön ilman ennakkoluuloja. Toinen tärkeä näkökulma on yhteiskunnan ikärakenne. On paradoksi, että päätöksiä tekevät ne ihmiset jotka eivät joudu kokemaan päätösten todellisia vaikutuksia. Kulmala näki, että jokaisen ikäluokan panosta ja näkemykset tulee ottaa täysimääräisesti käyttöön.

Paneelikeskustelussa hahmoteltiin Satakunnan kansainvälistä tulevaisuutta. Täällä on teollisuutta, vientiä, energiaratkaisuja TKI-hankkeita, automaatiota, robotiikkaa, kulttuuria, opiskelijoita - kaikenlaisia mahdollisuuksia. Nyt on aika saada muuttoliike kasvuun Satakunnassa, yhteistyön avulla se tapahtuu. Tätä varten on jo laadittu strategia viitoittamaan uudenlaista tulevaisuutta. Maija Saari Satakunnan ELY-keskuksesta painotti, että tavoitteiden tulee olla selkeitä, yhdessä määriteltyjä ja mitattavia - siten niihin on mahdollista päästä. Panelisteillä oli selkeä tahtotila siihen, että valoisampi tulevaisuus rakentuu yhteistyöllä. Kun kokoamme kaikki voimamme yhteen, syntyy hyvän kierre - tästä on hyvä jatkaa.

Merikarvian kunnassa konkretiaa tässä työssä on esimerkiksi palveluiden vieminen verkkosivuille monikielisinä. Tavoitteena on, että ensi vuonna palvelemme kuntalaisiamme useilla eri kielillä. Kuntien virallinen tiedotuskanava on koko maassa verkkosivut, siksi on tärkeää, että kaikki kuntalaiset saavat tiedon tarjolla olevista palveluista.