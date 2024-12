Aluehallitus päätti talousarvioesityksestään äänestysten ja pitkän keskustelun jälkeen

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli perusteellisesti hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviota, josta aluevaltuusto päättää 17. joulukuuta. Koko päivän kestäneessä kokouksessa oli pitkä asialista, mutta talousasioita käsiteltiin pisimpään. Aluehallituksen talousarvioesitys valtuustolle syntyi lukuisten äänestysten jälkeen.

Aluehallitus keskusteli alijäämien kattamisvelvoitteesta ja sen aiheuttamista talouspaineista. Aapo Reima (vas.) teki Johanna Häggmanin (kesk.) kannattamana muutosesityksen, jolla olisi jatkettu alijäämien kattamisaikaa vuoden 2027 loppuun. Reiman mukaan tämä olisi mahdollista, koska hyvinvointialueella on perustuslain määräämä velvoite turvata asukkaiden sote-palvelut. Reiman mukaan tämä on voimakkaampi velvoite kuin hyvinvointialuelaista tuleva velvoite kattaa alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Reiman muutosesitys hävisi äänestyksessä hyvinvointialuejohtajan pohjaesitykselle äänin 10–3.

Häggman teki ensi vuoden talousarvion tasapainottamistoimiin liittyen kaksi muutosesitystä, joilla olisi viivästetty tai pienennetty Forssan ja Riihimäen sairaaloiden toimintaan suunniteltuja muutoksia. Molemmat muutosesitykset hävisivät äänestyksessä selvin luvuin pohjaesitykselle.

Aluehallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy talousarvioesitykseen liittyvät uudet tasapainottamistoimet. Kokouksessa tasapainottamistoimien listaan tehtiin muutoksia ja täsmennyksiä. Päiväsairaaloiden toimintaa arvioidaan syksyllä 2025 ASSI-sairaalan käyttöönoton yhteydessä, mutta päiväsairaalatoiminta jatkuu sekä Forssassa että Riihimäellä.

Lisäksi linjattiin, että poliklinikkatoimintaa ja polikliinista kirurgiaa siirretään muista hyvinvointialueen yksiköistä Kanta-Hämeen keskussairaalaan, kun se on toiminnallisesti välttämätöntä ja palvelee väestön tarpeita. Omaishoidon tukea esitetään alennettavaksi palkkioluokissa 1 ja 3 kansalliseen keskiarvoon ja nostetattavaksi palkkioluokassa 2 kansalliseen keskiarvoon. Lisäksi aluehallitus teki talousarviokirjaan joitakin tekstimuutoksia.

Aluevaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan Hämeenlinnassa tiistaina 17. joulukuuta. Klo 14 alkavaa kokousta voi seurata suorana omahame.fi -sivuston kautta.

Kotihoidon ostopalvelujen laajentamisesta päätös

Lisäksi aluehallitus käsitteli ensi vuoden talousarvioon liittyen sairaaloiden ja ikäihmisten asumispalveluihin suunniteltuja muutoksia. Niissä esitetään muutoksia erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintoihin. Lisäksi on esitetty, että joitakin vuodeosastoja muutettaisiin lyhytaikaisiksi arviointi- ja kuntoutusosastoiksi. Aluehallitus päätti, että muutossuunnitelmista laaditut selvitykset ovat riittäviä, jotta valtuusto voi asiaa käsitellä talousarvion yhteydessä.

Aluehallitus päätti lisäksi esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2024 talousarvioon esityslistan mukaisesti.

Aluehallitus päätti myös ikäihmisten kotihoidon ostopalveluiden laajentamisesta. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 250 kotihoidon asiakasta on siirtynyt ostopalveluihin ja sama määrä myös vuoden 2026 loppuun mennessä. Oma Hämeen on saatava omien kotihoitopalvelujen tueksi palveluntuottajia, jotta pystytään turvaamaan riittävät palvelut jatkossakin. Ostopalveluiden käytöllä hillitään myös kustannusten kasvua, erityisesti vähentämällä oman henkilöstön ylityö- ja hälytyskorvauksia sekä vuokratyövoiman tarvetta.

Muutokset eivät vaikuta kotihoidon asiakkaiden palveluihin ja maksuihin, ainoastaan palveluntuottaja vaihtuu osalla asiakkaista. Asiakkaiden hoito ja palvelu jatkuvat entiseen tapaan. Siirtymävaihe tehdään mahdollisimman sujuvasti. Laadunvalvonta toteutuu ostopalveluissa samoin kuin omissakin yksiköissä.

Lisäksi aluehallitus päätti esittää useampaa asiakasmaksuja koskevaa asiaa aluevaltuustolle päätettäväksi esityslistan mukaisina.

Ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden tuottajaksi Fodbar Oy

Aluehallitus päätti maanantain kokouksessaan myös ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden hankinnasta. Oma Häme on kilpailuttanut syksyn aikana toimijoita neuvottelumenettelyllä. Hankinnan kohteena ovat hyvinvointialueen yksiköt Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla, joissa ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalvelut hankitaan tällä hetkellä ulkoisena ostopalveluna.

Ateria- ja ruokapalveluiden hankinta sisältää palveluasumisen ja sairaalan ateriapalvelut, henkilöstöravintolat ja tilaustarjoilut sekä kahvilapalvelun Riihimäen sairaalassa. Hankintaan ei sisälly ikääntyneiden kotiin vietäviä aterioita. Laitoshuoltopalveluiden hankinta sisältää muun muassa siivous-, vuodehuolto-, jätehuolto- sekä apuvälineidenhuoltotehtäviä hyvinvointialueen eri yksiköissä. Hankinnalla haetaan yhtenäistä toimintamallia, tasalaatuisuutta ja kustannussäästöjä. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää työnjakoa tukipalveluhenkilöstön ja yksiköiden henkilökunnan kesken sekä parantaa huoltovarmuutta.

Neuvottelumenettelyssä oli mukana neljä yritystä, joista yhden tarjousta ei lopulta hyväksytty. Laatu- ja hinta-arvioinnin perusteella palveluntuottajaksi valittiin Fodbar Oy:n ryhmittymä. Nyt tehty hankintapäätös ei muodosta sopimussuhdetta, vaan hankinnasta laaditaan erillinen sopimus palveluntuottajan kanssa. Hankinnan sopimuskausi on nelivuotinen, vuoden 2028 loppuun. Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudelle on 44 miljoonaa euroa.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Aluehallituksen seuraava kokous on 16. joulukuuta.

