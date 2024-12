Vihreän kortin voi pian esittää digitaalisesti – helpotusta autoilijoille vuoden 2025 alusta

Liikennevakuutus moottorikelkalle heti talvikauden alusta alkaen 4.11.2024 06:07:00 EET | Tiedote

Lakisääteinen liikennevakuutus on pakollinen kaikille moottorikelkoille niiden käyttöympäristöstä riippumatta. Tänä vuonna vakuuttamisvelvollisuus on laajentunut koskemaan myös monia muita moottorikäyttöisiä liikkumisvälineitä. Lumelle on kehitetty erilaisia sähköisiä ajopelejä, jotka tulee uuden liikennevakuutuslain myötä vakuuttaa. Onnettomuuden sattuessa vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajaminen voi johtaa vakaviin taloudellisiin seurauksiin.