Ventelän VPK:n päällikkö Marko Vesanen Lohjalta on valittu Vuoden Sopimuspalokunnan päälliköksi 2024

Valintakriteereissä korostuvat aktiivisuus ja auttamisen asenne

Marko Vesasen ansioiksi katsottiin laaja-alainen toiminta pelastusalalla sekä pitkäaikainen toiminta sopimuspalokunnan päällikön tehtävässä ja erityisesti hänen ansionsa sopimuspalokuntien koulutustehtävissä. Lisäksi hän on toiminut useissa pelastustoimen luottamustehtävissä.

”Vesaselle palokuntatyö, sopimuspalokuntalaisten koulutuksen kehittäminen, toisten auttaminen ja kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen ovat olleet merkityksellisiä asioita”, Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustuksen jakanut, Palopäällystöliiton Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston puheenjohtaja Ilkka Horelli kertoo.

Aktiivinen palokuntatoiminnan kehittäjä Lohjalla

Vesanen on ollut lähes 30 vuotta sopimuspalokunnassa. Siitä ajasta hän on ollut nyt 20 vuotta sopimuspalokunnan päällikkönä Ventelän VPK:ssa, josta hän nyt jää sivuun. Päätyönään Vesanen on lisäksi Sappi Kirkniemen tehdaspalokunnassa varapalopäällikkönä Lohjalla.

Vesaselle Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustusta haetussa esityksessä hänen kuvaillaan olevan voimakas yhteishengen luoja ja aktiivinen vaikuttaja – niin ylätasolla liittojen toiminnassa kuin lähempänä käytäntöä palokuntien kouluttajana.

”Perimmäisenä tunteena minulla on halu auttaa”, Vesanen pohjustaa laaja-alaista toimintaansa pelastusalalla. ”Työtunteja tulee yllättävän paljon, mutta ei sitä juuri huomaakaan. Kun vaimo ja lapset ja lapsenlapsetkin ovat mukana sopimuspalokuntatoiminnassa, niin se on koko perheen yhteinen tärkeä harrastus.”

Vesanen on ollut erityisen aktiivinen sopimuspalokunnan kouluttaja Ventelän VPK:ssa. Erityisosaamisenaan hänellä itsellään on savusukelluskontti-, alkusammutus- ja perehdytyskurssikoulutus. Hän on myös panostanut ennaltaehkäisyyn järjestämällä lukuisia alkusammutuskoulutuksia erilaisille yrityksille ja yhteisöille Lohjalla.

Vesanen itse pitää eri toimijoiden yhteistyötä tärkeänä onnistumisen tekijänä pelastusalalla.

”Haluan korostaa, että yhteistyöllä tätä tehdään, sopimuspalokunta ja ammattipalokunta rinnakkain. Meillä se on mielestäni mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Valtakunnallisesti VPK:t ovat usein se ensimmäinen yksikkö, joka on onnettomuuskohteessa. Kun mennään isommista kaupungeista ulospäin, VPK:t toimii pitkälti mahdollisesti yksin.

Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus on jaettu vuodesta 2015 lähtien

Suomen Palopäällystöliitto haluaa tunnustuksella osoittaa kiitosta tunnustuksen saajille heidän tekemästään työstä sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa. Tunnustuksen tarkoituksena on myös yhteiskunnallisesti kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta.

Vuoden Sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus jaettiin nyt kymmenettä kertaa. Tunnustuksen saajan valitsee vuosittain Palopäällystöliiton Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston johtokunta.

Katso tunnustuksen muut kriteerit: https://sppl.fi/vuoden-sopimuspalokunnan-paallikko-tunnustus/