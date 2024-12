Aluehallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja lähetti sen aluevaltuustoon

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen sairaalaverkosta – laki ei mahdollista ympärivuorokautisen päivystyksen jatkoa Oulaskankaalla

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä sairaaloiden päivystysverkosta. Valiokunta hyväksyi maanantai-iltana 9.12.2024 maan hallituksen lakiehdotuksen. Sen mukaan Oulaskankaan sairaalassa ei voida järjestää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä syyskuun 2025 jälkeen. Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. Lakiehdotusta käsitellään vielä eduskunnan täysistunnoissa.

– Pohteen aluehallitus on hyvin pettynyt valiokunnan mietintöön. Pohde on jo aiemmin lähettänyt sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon, josta käy ilmi ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen pysyvä tarve Oulaisissa laajan väestöpohjan, potilasturvallisuuden ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Myös sairaalaverkkotyöryhmä piti ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatkoa Oulaskankaalla tarpeellisena, muistuttaa hyvinvointialuejohtaja Luoma.

Oulaskankaan sairaala palvelee yli 100 000 asukasta Pohteen eteläisellä alueella. Kun väestöpohjan lisäksi huomioidaan maantieteelliset etäisyydet Pohteen eteläisellä alueella, ei ole perustetta asettaa Oulaskankaan sairaalaa eri asemaan kuin Kouvolan sairaalaa, jossa perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys saa jatkua. Esimerkiksi Pyhäjärven kaupungin keskustasta on OYSin yhteispäivystykseen 164 km, kun etäisyys Kouvolasta Kotkan keskussairaalaan on noin 55 km.

Lakiehdotuksen mukaan Oulaskankaan sairaalassa ei voida ylläpitää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä 1.10.2025 lähtien. Sen sijaan Oulaskankaalla voidaan järjestää kiirevastaanottoa kello 22 saakka virka-aikana, iltaisin ja viikonloppuisin.

Lue lisää eduskunnan tiedotteesta.

Talousarvio 2025 etenee aluevaltuustoon

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion sekä vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelman. Aluevaltuusto päättää asiasta kokouksessaan maanantaina 16.12.2024.

Pohteen kolmannen talousarviovuoden valmistelua ovat ohjanneet hyvinvointialuestrategia, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sekä pelastustoimen palvelutasopäätös. Lähtökohtana on toiminut aluehallituksen linjaama suunnittelukehys sekä vuoden 2024 toteumaennuste. Lisäksi valmistelussa on huomioitu kansalliset linjaukset ja ohjaus sekä lainsäädännön muutokset.

Talouden sopeutus jatkuu

Osana vuosien 2023–2024 talousarviovalmistelua Pohteella on laadittu kaksi kattavaa talouden tasapainotusohjelmaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2023–2025 sisälsi talouden tasapainotustoimenpiteitä 40 miljoonalla eurolla. Osana vuoden 2024 talousarviota päivitetty tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma sisälsi noin 90 miljoonan euron sopeutustoimet vuodelle 2024.

Ohjelman toimeenpano etenee suunnitellusti, mutta taloudelliset vaikutukset näkyvät osin viiveellä. Tämä johtuu muun muassa yhteistoimintaneuvotteluista sekä päätöksenteko- ja oikaisuvaatimusprosesseista. Tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteitä jatketaan vuonna 2025.

Hyvinvointialuelaki edellyttää, että taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa viimeistään vuoden 2026 lopussa. Vuodelta 2023 alijäämää syntyi 72,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 alijäämän arvioidaan jäävän noin 55–70 miljoonaan euroon, kun aiemmin alijäämää ennustettiin syntyvän 90 miljoonaa euroa.

Parantuneesta ennusteesta huolimatta näyttää todennäköiseltä, että Pohteen kumulatiivinen alijäämä kasvaa vuonna 2024. Jotta kertyneet alijäämät on katettu lakisääteisessä ajassa vuoden 2026 loppuun mennessä, edellyttää se ylijäämän kertymistä vastaavalla summalla vuosina 2025–2026.

Toimialueilla on valmisteltu esityksiä tarvittavista tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkennuksista ja täydennyksistä. Tulevalla taloussuunnittelukaudella vuosien 2025–2027 sopeutustoimien tarve riippuu keskeisesti vuoden 2024 tilinpäätöksen toteumasta, tarkentuvasta valtionrahoituksen tasosta vuosille 2026–2027, kansallisen palkkaratkaisun vaikutuksista sekä siitä, milloin tasapainotustoimenpiteiden talousvaikutukset alkavat näkyä täysimääräisinä.

Erityisesti vuosi 2026 tulee olemaan taloudellisesti erittäin haastava, mikäli vuoden 2025 talouden tasapainotuksessa ei onnistuta. Käytännössä toimintamenot eivät voi kasvaa juuri lainkaan ja esimerkiksi palkkojen ja ostopalveluiden hintojen korotukset tulee sopeuttaa muusta toiminnasta.

Tämä edellyttää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteiden täysimääräistä ja ripeää toimeenpanoa. Lisäksi Pohteen on tarpeen arvioida osana vuoden 2026 talousarviovalmistelua mahdollisten uusien talouden tasapainotustoimenpiteiden tarvetta.

Osana toiminnan ja rakenteiden uudistamista sekä talouden sopeuttamista Pohteella on tärkeää varmistaa asukkaiden laissa säädettyjen oikeuksien toteutuminen, palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Ongelmakohtana näyttäytyy Pohteella hoitovelka, joka on siirtynyt Pohteelle kuntapohjaisesta järjestelmästä koronapandemian ja työtaistelutoimien jäljiltä. Hoitojonojen kasvu on saatu pysäytettyä eri toimilla, mutta jonot ovat edelleen pitkät. Yhtenä keinona hoitojonojen purkamiseksi talousarvioesityksessä esitetään viiden miljoonan euron erillismäärärahaa.

Vuoden 2025 talousarvio on ylijäämäinen

Toimintatuotot koostuvat myynti- ja maksutuotoista, tuista ja avustuksista sekä vuokra- ja muista toimintatuotoista. Niiden arvioidaan oleva 327,9 miljoonaa euroa talousarviovuonna 2025. Suurin osa, 86 prosenttia, tulorahoituksesta muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta.

Toimintakuluista 48 prosenttia koostuu henkilöstökuluista ja 34 prosenttia palvelujen ostoista. Muita kuluja ovat esimerkiksi aineet ja tarvikkeet sekä avustukset. Toimintakulut ovat talousarviossa yhteensä 2 218,7 miljoonaa euroa. Pohteen vuoden 2025 tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 9,4 miljoonaa euroa.

Talousarvioon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on käyty

Yhteistoimintaneuvottelut on lain mukaan käytävä ennen kuin aluehallitus tekee aluevaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen, jos talousarvioehdotuksen toimenpiteillä on todennäköisesti vaikutuksia henkilöstöön. Yhteistoimintaneuvottelut on käyty Pohteella 20.11.−28.11.2024.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa tarkentavat muutossuunnitelmat on käsitelty tai tullaan käsittelemään tarvittaessa erillisissä yhteistoimintaneuvotteluissa.

Juha Paloneva toimialuejohtajaksi OYS sairaalapalveluihin ja ensihoitoon

Aluehallitus käsitteli ylimääräisenä asiana OYS sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialuejohtajan valintaa. Toimialuejohtaja johtaa OYS sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialuetta ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta. Toimialuejohtajan tehtävänä on yhteensovittaa ja sopeuttaa toimialueen toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan. Hän myös vastaa toimialueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja voimavarojen käytöstä määrätyn sitovuustason mukaisesti. Toimialue koostuu osaamiskeskuksista, hoito- ja sihteerityön palveluista sekä ensihoidon palveluista. Toimialuejohtaja kuuluu hyvinvointialueen johtoryhmään.

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus ottaa virkaan toimialuejohtajan. Aluehallitus on päättänyt 1.10.2024 toimialuejohtajan viran haettavaksi julistamisesta. Virka on ollut ulkoisessa haussa 7.10.−31.10.2024.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa säädetty laillistus ja lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja lääketieteen tohtorin tutkinto. Lisäksi edellytettiin kokemusta johtamisesta ja kehittämisestä sekä näyttöä talous- ja muutosjohtamisesta. Hakuilmoituksessa todettiin, että työnantaja arvostaa strategisen johtamistaidon ja -koulutuksen lisäksi näkemystä ja kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraatiosta, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä näyttöä tutkimustyöstä ja dosentin pätevyyttä.

Virkaa haki hakuajan kuluessa yhdeksän hakijaa. Hakijoista kaksi ei täyttänyt viran kelpoisuusehtoja. Haastatteluun kutsuttiin kaikki kelpoisuusehdot täyttäneet hakijat. Haastattelujen perusteella valittiin kolme hakijaa henkilöarviointeihin.

Haastatteluihin osallistuivat aluehallituksen nimeämät haastatteluryhmän jäsenet, aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli, hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, vs. henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero sekä MPS senior partner Riikka Vaaraniemi. Rekrytoinnissa on avustanut rekrytointiyritys MPS Enterprises.

Aluehallitus valitsi valintaryhmän yksimielisestä esityksestä toimialuejohtajan virkaan lääketieteen tohtori, dosentti Juha Palonevan. Paloneva työskentelee Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalveluiden johtajana.

Valintapäätös perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu henkilöhaastattelu, työkokemus, henkilön suorittamat koulutukset ja tutkinnot sekä henkilöarviointi. Palonevaa pidetään taidoiltaan ja kyvyiltään ansioituneimpana ja soveltuvimpana hakijana täytettävään virkaan.

Virkasuhteen aloittamisajankohdasta sovitaan erikseen. Virkaan otettaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja lakisääteiset terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2025 alkaen

Hyvinvointialueen palveluista perittävät organisaatiolaskutuksen hinnat vuonna 2025

Lokakuun kuukausikatsaus

Hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2026–2029

Hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen

Muutoksia toimielinten jäsenyyksissä

Johtamisjärjestelmän uudistukseen liittyvien poistuvien virkojen lakkauttaminen sekä kahden toimen muuttaminen viraksi

Pohteen ja Esko Systems Oy:n välinen uusi sopimusmalli

Vammaispalvelujen palvelualuejaon muuttaminen ja hallinnon keventäminen

OYSin brändin kehittäminen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 17.12.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.