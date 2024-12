Paloriskiasumisen asiantuntijaverkosto voitti sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon

Paloriskiasumisen asiantuntijaverkoston jäsenet ovat osallistuvia ja kehittämishenkisiä ammattilaisia, jotka pyrkivät parantamaan paloriskiasujan osallisuutta valvontaprosessissa sekä sujuvoittamaan moniviranomaisyhteistyötä. Verkosto on myös laatinut oppaan paloriskiasumiseen liittyen, joka on saatavilla maksutta verkossa osoitteella: https://pelastuslaitokset.fi/sites/default/files/2024-02/Opas_asunnossa_olevasta_palonvaarasta_tai_onnettomuusriskist%C3%A4_ilmoittamiseen_S_13.2.2024.pdf

Asiantuntijaverkosto on järjestänyt koulutuksia ja seminaareja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille paloriskiasiakkaan tunnistamisesta ja paloriskiasumiseen liittyvien riskien ennaltaehkäisystä sekä paloriskitapauksista ilmoittamisesta pelastusviranomaiselle. Tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta paloriskiasumisesta ja kehittää yhteisiä toimintatapoja pelastusviranomaisen ja sosiaali- ja terveysalan viranomaisten välille. Verkoston työ on merkittävä panostus asumisen paloturvallisuuden edistämisessä ja palokuolemien vähentämisessä.

Onnistumisen edellytyksinä osaaminen, yhteistyö ja sitoutuminen

”Asiantuntijaverkostomme vahvuus perustuu siihen, että mukana on monipuolista ja korkeatasoista osaamista, ja kaikkia yhdistää sama päämäärä: parantaa asiakkaiden asumisturvallisuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Tällaisen yhteistyön onnistuminen vaatii sitoutumista, avointa vuoropuhelua ja yhteisten toimintatapojen kehittämistä”, kertoo palkinnon vastaanottanut Lotta Holopainen. Hän Paloriskiasumisen asiantuntijaverkoston puheenjohtaja.

”On tärkeää, että ammattilaiset voivat jakaa osaamistaan ja oppia toisiltaan. Työskentelemällä yhdessä voimme varmistaa, että asiakkaat ympäri Suomen saavat yhdenvertaisen ja tarvitsemansa tuen haasteellisessa kohdassa elämäänsä. Verkostomme on osoittanut, että moniviranomaisyhteistyö voi toimia erinomaisesti, kun tahtotila ja yhteiset tavoitteet ovat selvät. Tämä palkinto kuuluu kaikille verkoston jäsenille sekä kollegoille, jotka tekevät päivittäin työtä asumisturvallisuuden eteen. Kiitos myös pelastuslaitoksille, jotka työmme madollistavat. Tämä työ ei ainoastaan lisää turvallisuutta, vaan vahvistaa myös asiakkaiden osallisuutta ja luottamusta viranomaisiin. On ollut etuoikeus olla mukana kehittämässä tätä toimintaa”, Holopainen kiittää.

Asiantuntijaverkoston työ on ansiokasta usealla tavalla

Palkitsemissäännön mukaan sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto voidaan myöntää taholle, joka on tehnyt esimerkillistä onnettomuuksien ehkäisytyötä sosiaali- ja terveysalalla ja täten estänyt tai rajoittanut vahinkojen määrää tai toiminut ansiokkaasti sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseksi tai kehittänyt sosiaali- ja terveysalan turvallisuutta edistävän laitteen tai toimintatavan.

”Jo yhdenkin kriteerin täyttyminen on siis palkitsemisen arvoista, ja useimmiten arviointi tapahtuukin tarkastellen palkitsemisesityksiä yhden tai korkeintaan kahden edellytyksen näkökulmasta. Onkin harvinainen ilo ja kunnia luovuttaa tämän vuoden palkinto kohteelle, joka täyttää palkitsemisperusteet kaikilta osiltaan. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Paloriskiasumisen asiantuntijaverkoston työ on hieno osoitus yhteistyön voimasta ja merkityksestä turvallisuuden kehittämisessä ja se on palkintonsa ansainnut. Onnittelut!” iloitsee palkintoraadin eli Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Jussi Rapeli.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon myöntää vuosittain Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta yhteisölle, joka on toiminut ansiokkaasti sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseksi. Turvallisuustoimikuntaan kuuluvat Varha, Ykköskodit, Helsingin SOTE, Diakonissalaitos, Hyvil, THL, Omaishoitajaliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.