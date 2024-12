PORI JAZZ AVAA PERHEALUEEN PÄÄLAVAN YHTEYTEEN

"Tänä kesänä festivaali oli kokonaan K-18 anniskeluun liittyvistä syistä. Saimme tästä paljon positiivista sekä osin myös negatiivista palautetta. Halusimme reagoida palautteeseen ja mahdollistaa perheille sekä nuorille festivaalikävijöille pääsyn rajatulle festivaalialueelle, jossa he voivat kokea Pori Jazzin piknik-tunnelmaa nykyisen alkoholilainsäädännön mahdollistamalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa rajattua anniskelematonta aluetta päälavan vieressä. Perhealueelle ovat ensisijaisesti tervetulleita lasten ja nuorten kanssa konsertteihin osallistuvat ja tällä alueella perheen pienimmätkin voivat tuntea olonsa turvalliseksi," kertoo Pori Jazzin toimitusjohtaja Sampsa Jolma.

Nuorisolipun hinta on alkaen 49 euroa ja hinta pysyy samana festivaaliin asti. Alle 12-vuotiaalla pitää olla perhealueella mukana täysi-ikäinen huoltaja. 18-vuotias tai vanhempi pääsee rannekkeellaan liikkumaan vapaasti konserttipuiston lavojen ja palvelualueiden välillä, mutta alle 12-vuotiasta ei saa jättää yksin perhealueelle. Huoltajien vastuulla on arvioida, mihin asti illalla lapsen on mukavaa ja turvallista olla paikalla massatapahtumassa. Liput ovat saatavilla Ticketmasterin kanavista kautta maan.

Perhealueelta löytyy peruspalveluiden (wc-alue, vesipiste tms.) lisäksi anniskelemattomia ravintolapisteitä. Omat ruokaeväät ovat sallittuja ja mukana saa tuoda myös alkoholittomia juomia avaamattomissa pakkauksissa. Perhealueella voi viettää perinteistä piknikkiä omalla viltillä konserttipäivästä nauttien.

58. kansainvälisen Pori Jazz -festivaalin pääkonsertit järjestetään Kirjurinluodon konserttipuistossa 17.–19.7.2025. Konserteissa esiintyvät mm. Roxette (to 17.7.), Ultra Bra (pe 18.7.), Gregory Porter (pe 18.7.) ja Sting (la 19.7.). Festivaalin tähän mennessä julkaistu ohjelma löytyy osoitteesta porijazz.fi. Lisää artisteja julkaistaan lähiviikkoina sekä talven ja kevään edetessä.