Wulff-konserni laajentaa konsultointiin

Wulff-konserni laajentaa palvelujaan konsultointitoimialaan. Yhtiö uskoo kasvavalla markkinalla olevan tilaa ja tilausta uudelle kestävän kilpailukyvyn kasvattajalle. Wulff Consulting aloittaa lähes kymmenen kokeneen ja näkemyksellisen ammattilaisen tiimillä tavoitteenaan tuplata konsulttien määrä 2025 aikana ja saavuttaa vahva asema Suomen markkinoilla.





Wulff Consulting tarjoaa huippuluokan asiantuntijoiden palveluja suuryritysten, konsernien, kaupunkien ja kuntien lisäksi myös pk-sektorin yrityksille. Yhtiön liiketoiminnan kivijalkoja ovat Business Design; strateginen liiketoiminnan kehittäminen, Training; organisaatioiden valmennukset, Advisory; johdon mentorointi sekä Planning; aluekehittäminen ja hankeosaaminen.



”Muutoskykyä tarvitaan ja arvostetaan kaiken kokoisissa yrityksissä. Se on myös yksi tärkeimpiä kasvun rakentajia, silloinkin, kun bisneksesi kukoistaa tässä ja nyt”, sanoo yhtiön perustajiin kuuluva Petteri Tuominen. Teemme Wulff Consultingilla kaiken kehittämisen kestävästä ja vastuullisesta näkökulmasta, ja tiiminä. Oli asiakkaamme kuntasektori tai kansainvälinen konserni, työskentelee koko asiantuntijatiimi ja vahva partnereiden verkosto aina asiakkaan menestyksen eteen. Wulff Consultingilla teemme konsernin mission mukaisesti maailmasta parempaa työpaikka kerrallaan, konkreettisesti”, Tuominen jatkaa.





Kuvassa vasemmalta Mikko Innanen, Petteri Tuominen, Sami Asikainen, Sami Suominen, Sari Puumala ja Pekka Vihma



WULFF CONSULTING

Konsultointi on meille luovuutta, strategiaa ja käytännön tekemistä. Tehtävämme on löytää ja luoda yrityksille ylivoimaista kilpailukykyä ja innostaa ihmiset parhaimpaansa. Teemme sen toimivilla metodeilla ja innostavalla osallistamisella – yhdessä kanssanne. Tutustu joulukuussa toimintansa aloittaneen Wulff Consultingin palveluihin wulffconsulting.fi.







Lisätietoja:

Mikko Innanen

p. 040 587 2923

mikko.innanen@wulff.fi





Sami Asikainen

toimitusjohtaja

Wulff Consulting Oy

p. 040 700 9915

sami.asikainen@wulff.fi





Mikä Wulff?

Täydellinen työpäivä työelämän palveluilla ja tuotteilla työympäristöön – vastuullisesti Wulffin kanssa. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimaamme kuuluvat myös laadukkaat Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalvelut. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös messu- ja tapahtumapalvelut sekä kaupallisten tilojen suunnittelun. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Kasvamme vahvasti työelämän palveluissa: tilitoimistopalveluissa, henkilöstövuokrauksessa sekä uusimmalla toimialallamme, konsultoinnissa. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Wulff-Yhtiöt Oyj on alansa ainoa pörssilistattu yritys Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1890 ja pörssissä se on ollut vuodesta 2000 alkaen. Liikevaihto vuonna 2023 oli 93,8 milj. eur. Wulffista luet lisää: wulff.fi.