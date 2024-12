Onnea Kulttuurin kummilapset – kuvataidetta ja jazzin säveliä vuonna 2025 syntyville helsinkiläisvauvoille

Vuonna 2024 Kulttuurin kummilapsille on järjestetty yhteensä 880 tapahtumaa eri puolilla Helsinkiä, ja näiden myötä osallistumispaikkoja ollut tarjolla lähes 21 500. Lapset ovat päässeet nauttimaan monipuolisesti taide- ja teatterielämyksistä, tanssista, sanataiteesta sekä monista muista lapsen kehitysvaihetta tukevista kulttuuritapahtumista. Vuodelle 2025 ovat kulttuuritoimijat suunnitelleet yhteensä yli 900 tapahtumaa. Vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyneet Helsingissä asuvat lapset saavat vuosittain kutsun vähintään kahteen omien kulttuurikummiensa järjestämään tapahtumaan aina siihen saakka, kunnes lapsi aloittaa koulun.

Ensi vuonna syntyvien helsinkiläisvauvojen kummeina aloittavat Helsingin taidemuseo HAM, Amos Rex, Kansallisgalleria – Ateneum, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo – sekä Sointi Jazz Orchestra ja UMO Helsinki Jazz Orchestra.

Amos Rexissä halutaan luoda pienokaisille merkityksellisiä ensikokemuksia kuvataiteen ja taidemuseoiden parissa.

− Tavoitteemme on, että museosta tulee kummilapsillemme ja heidän aikuisilleen tuttu ja viihtyisä paikka, jonne on helppo palata. Kevään 2025 Kulttuurin kummilapsi -kohtaamisissamme vauvat ja aikuiset keskittyvät yhdessä Anna Estarriolan näyttelyyn, jossa korostuvat sinnikkäät yritykset sekä sanalliseen että sanattomaan kommunikaatioon. Jotta museolla on kaikki valmista kummilapsiamme varten, parannamme aulatilojen palveluita, ja henkilökuntamme kouluttautuu, kertoo Amos Rexin yleisöpalvelupäällikkö Maria Saarikoski.

Myös Sointi Jazz Orchestra iloitsee pian alkavasta kummitoimijuudestaan.

− Aloitamme riemulla vuonna 2025 syntyvien vauvojen kummina! Haluamme tarjota kummilapsillemme lempeän yhteisen kokemuksen rytmimusiikin parissa. Soiva maailma -esitykset ovat musiikkihetkiä, joissa vauvat pääsevät luomaan musiikkisuhdetta äänen ja liikkeen kautta yhdessä lähiaikuisensa kanssa, kuvaa Sointi Jazz Orchestran taiteellinen johtaja Rasmus Soini.

Kummitoimijoille erinomaista palautetta tapahtumista

Helsinkiläisperheet ovat ottaneet tänäkin vuonna kummitapahtumat innostuneina vastaan.

− Lapsen kuhunkin ikävaiheeseen räätälöidyt kummitapahtumat tarjoavat perheille hengähdyshetken kulttuurin parissa. Palaute tapahtumista on edelleen erinomaista, joten niillä on selkeästi merkitystä perheiden hyvinvoinnille usein hektisen arjen tasapainottajana. Kummitapahtumien kielirajat ylittävä luonne mahdollistaa erikielisten perheiden osallistumisen, mikä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa kaikkia helsinkiläisiä löytämään paikkansa osana kaupunkiamme, summaa toimialajohtaja Juha Ahonen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Kummiperheiden tapahtumille antamien arvosanojen keskiarvo on 4,6 asteikolla 1−5. Palautteissa kiitetään erityisesti tapahtumien elämyksellisyyttä ja tunnelmaa. Monia vanhempia on ilahduttanut myös kummiperheiden lämmin vastaanotto tapahtumissa ja niiden lapsilähtöisyys.

Kirjautuminen Kulttuurin kummilapset -palveluun muuttui kesällä 2024. Uuden tunnistautumisjärjestelmän, Helsinki-profiilin, käyttöönotto tarkoittaa kummilapsiperheiden osalta sitä, että lapsi pitää rekisteröidä uudelleen kummilapseksi osoitteessa kummilapset.hel.fi.

Vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyneet, Helsingissä asuvat lapset voi ilmoittaa mukaan toimintaan Kulttuurin kummilasten verkkosivuilla.

Muut kummitoimijat lapsen syntymävuoden mukaan

2024: Helsingin kirjasto- ja liikuntapalvelut

2023: Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Suomen kansallismuseo, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Tiedemuseo Liekki

2022: Cirko - uuden sirkuksen keskus, Hotelli- ja ravintolamuseo, Suomen valokuvataiteen museo, Tanssin talo, Tanssiteatteri Hurjaruuth ja Teatterimuseo

2021: Helsingin Kaupunginteatteri, Suomen Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Teatteri ILMI Ö., Q-teatteri ja Nukketeatteri Sampo

2020: Helsingin kaupunginorkesteri

Kulttuurin kummilapset -palvelua hallinnoi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, ja sitä tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.