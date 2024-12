Zodiakin keväässä rakennetaan ja tutkitaan suhteita

Kevään kantaesitysten teosten tekijät ovat Marianna Henriksson & Anna Mustonen, Sari Palmgren, Wojciech Grudziński & Maria Magdalena Kozłowska sekä Mikko Niemistö. Henrikssonin ja Mustosen kantaesitysteos Sfäärit nähdään osana Sivuaskel-ohjelmistoa.

Lisäksi kevään ohjelmistossa nähdään uusintaesityksenä Sonya Lindforsin nuorille katsojille suunnattu something like this. Kevään Zodiak Laboratory -residenssivieraina ovat Laura Cemin & Bianca Hisse sekä Riikka Lakea työryhmineen.

Sivuaskel-festivaalin esitysohjelmiston täydentävät Marikiscrycrycryn, alias Malik Nashad Sharpen sekä Vincent Riebeekin teokset. Sekä Sharpen Goner että Riebeekin Don’t clap for Crap nähdään Zodiakin omalla näyttämöllä Zodiak Stagella. Sivuaskelen ilmainen Sivuohjelmisto julkaistaan tammikuussa 2025.

Kevään kausiohjelmisto

Kevään ensimmäisen kantaesityksen ensi-ilta oli jo marraskuun 2024 lopussa Kajaanissa: kajaanilaisen Routa Companyn taiteellisena johtajana toimivan Sari Palmgrenin uusi teos Viimeiset hitaat saa Helsingin ensi-iltansa to 27. helmikuuta Zodiak Stagella.

Viimeiset hitaat on tunnettujen 80-luvun hittien siivittämä balladi luontokadosta. Teoksen pohjavireenä on toivo ihmisen luontosuhteen avautumisesta kohti toiseutta ja tuntematonta ennen viimeistä yhteistä tanssia. Tunnetta ja nostalgiaa tihkuva teos on Roudan, Zodiakin ja Sari Palmgren & CO:n yhteistuotanto.

Huhtikuun alussa Zodiak Stagella katsotaan nykytanssia kansainvälisen linssin läpi. TEACH ME NOT! on Puolassa ja Alankomaissa työskentelevien Wojciech Grudzińskin & Maria Magdalena Kozłowskan uusi teos. TMN koreografinen roolileikki, jossa tasapainoillaan luottamuksen ja riippuvuuden sekä ihailun ja katkeruuden välillä. Se on oodi oppilaille ja heidän katkeransuloiselle kaipaukselleen opettajiaan kohtaan. Teoksen ensi-ilta on ke 2. huhtikuuta Zodiak Stagella.

Kevätkauden viimeisenä kantaesityksenä nähdään Mikko Niemistön uusi teos Glass Eyes. Glass Eyes on kuin nyrjähtänyt ihmiskoe, jossa yhdistyvät lääketieteen ja mystiikan kentistä nousevat assosiaatiot. Teos leikittelee sairaanhoitoon, kuolemaan ja manaukseen viittaavilla ruumiinkuvilla, joissa liikkeen alullepanija jää paikoin mysteeriksi. Näyttämöllä Niemistön kanssa tanssija Marika Peura sekä viulisti Elias Riipinen, joka tunnetaan myös nimellä Elia Lombardini. Glass Eyes ensi-illassa to 8.5. Zodiak Stagella.

Kevään kausiohjelmiston avaa Sonya Lindforsin nuorille suunnatun something like this -teoksen uusintaesitykset Tanssin talon Pannuhallissa. Suurin osa tammikuulle ja huhtikuulle sijoittuvista esityksistä on myyty ennakkoon pääkaupunkiseudun yläkouluista ja lukiosta tuleville ryhmille, mutta kaikkiin esityksiin on lippuja myös vapaassa myynnissä.

Sivuaskelen ohjelma Zodiak Stagella

Sivuaskel-festivaalin 2025 ohjelmassa Zodiak Stagella nähdään kaksi teosta.

Niistä ensimmäinen on Lontoossa ja Ruotsissa vaikuttavan, taiteilijanimellä Marikiscrycrycry työskentevän Malik Nashad Sharpen Goner. Se on jännityksentäyteinen teos, joka sukeltaa psykologisen kauhun syvyyksiin. Goner pureutuu vieraantumisen, väkivallan ja siirtolaisuuden teemoihin ja luo radikaalia visuaalista kulttuuria marginalisoitujen näkökulmasta. Samalla se muovaa uudenlaista mustan kauhun perinnettä elävän esityksen kontekstissa.

Vincent Riebeekin Don’t clap for Crap (not another shit show) on uusintaversio teoksesta Kein Applaus für Scheisse, jonka esittivät ensimmäisen kerran Florentina Holzinger ja Vincent Riebeek vuonna 2010. Ruokottomasta pas de deux'sta kasvoi kulttiklassikko. Nyt pakan sekoittavat uusiksi Riebeek ja argentiinalainen esiintyjä Nica Rosés. Ei-herkkävatsaisille suunnattu performanssi on kaikin puolin aito.

Zodiakin kevään 2025 ohjelmisto

Kausiohjelma

Sonya Lindfors: something like this, Tanssin talo / Pannuhalli, 21.1.–24.1., 1.4.–5.4.

Sivuaskel | Side Step Festival 2025, Kaapelitehdas, 31.1.–8.2.

Sari Palmgren: Viimeiset hitaat, Zodiak Stage, 27.2.–12.3.

Wojciech Grudziński, Maria Magdalena Kozłowska: TEACH ME NOT!, Zodiak Stage, 2.4.–10.4.

Mikko Niemistö: Glass Eyes, Zodiak Stage, 8.5.–20.5.

Zodiak Laboratory: Laura Cemin & Bianca Hisse, Zodiak Studio B2, 3.4–4.4.

Zodiak Laboratory: Riikka Lakea & työryhmä, Zodiak Studio B2, 15.5.–16.5.

Tanssivintti x Zodiak, Zodiak Stage, 29.5.–30.5.

Sivuaskel-festivaali 2025, esitysohjelmisto

Yinka Esi Graves: The Disappearing Act, Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 31.1.–1.2..

Trajal Harrell / Zürich Danse Ensemble: The Köln Concert. Tanssin talo / Erkko-sali, la 1.2.

Marikiscrycrycry: Goner. Zodiak Stage, ti–ke 4.2.–5.2.

Marianna Henriksson, Anna Mustonen: Sfäärit (kantaesitys), Tanssin talo / Pannuhalli, to–la 6.2.–8.2.

Vincent Riebeek: Don't clap for Crap. Zodiak Stage, pe–la 7.2.–8.2.



Katso kevään koko ohjelmisto osoitteesta www.zodiak.fi

Kausiohjelmiston liput:

Tanssin talo, Pannuhalli: 19–38 eur

Zodiak Stage: 16–32 eur

Early bird -tarjous -15% peruslipusta, voimassaolo teoskohtaisesti.

Sivuaskel-festivaalin liput:

Tanssin talo, Erkko-sali: 16–48 eur

Tanssin talo, Pannuhalli: 22–44 eur

Zodiak Stage: 16–32 eur

Early bird -liput: -15% peruslipun hinnasta. Myynnissä 6.1.2025 saakka.