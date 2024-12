Espoo vahvistaa alakoululaisten tunne- ja kaveritaitoja – miljoonahanke laajenee tammikuussa 25 kouluun

– Tutkimukset osoittavat, että lasten ja nuorten koettu hyvinvointi on laskenut. Hyvinvoinnissa näkyy myös eriarvoistuminen: lapset, jotka voivat huonosti, voivat entistä huonommin ja lapset, jotka voivat hyvin, voivat hyvin niin koulussa, harrastuksissa kuin kotona, hankepäällikkö, kasvatustieteen tohtori Raili Keränen-Pantsu Espoon seurakuntayhtymästä toteaa.

Koulut toivovat apua yhteisöllisyyden tukemiseen ja ryhmäyttämiseen



Opettajat toivovat seurakunnilta apua ryhmäyttämiseen ja lasten sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Tämä nousi esiin Espoon seurakuntien vuoden 2023 kouluyhteistyökyselyssä. Kaupungin Kasvun ja oppimisen toimialan ja seurakuntayhtymän yhdessä suunnittelemaan hankkeeseen haki mukaan 25 ala- ja yhtenäiskoulua.

Kalajärven ja Meritorin koulujen nelosluokat ovat osallistuneet toiminnan pilotointiin syyskuusta asti. Tammikuussa 2025 toiminta laajenee muihin valittuihin kouluihin.

– Lapset ja luokanopettajat ovat ottaneet hankkeen myönteisesti vastaan. Kun erillinen hanketyöntekijä vetää vuorovaikutus- ja hyvinvointioppitunteja, se antaa luokan omalle opettajallekin mahdollisuuden tarkastella ryhmäänsä eri tavalla. On hieno ele seurakunnilta tarjota kouluille tukea, Meritorin koulun rehtori Matti Jokela kertoo.

Luokka loistamaan -toiminnan myötä espoolaisissa kouluissa työskentelee kolme opettajataustaista hanketyöntekijää, tiimi täydentyy vielä tammikuussa. Hanketyöntekijät Heidi Hietikko, Annikka Kilpeläinen ja Pia Saarelainen järjestävät nelos- ja vitosluokkaisille viidestä kuuteen hyvinvointia tukevaa oppituntia. Oppitunneilla harjoitellaan tunne-, kaveri- ja itsetuntemustaitoja sekä arjen ja oppimisen taitoja. Lisäksi luokat pääsevät viettämään yhden päivän leirikeskuksessa. Rehtori Jokela on tyytyväinen siihen, miten toiminta on solahtanut koulun arkeen.

– Vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat osa perusopetusta, mutta niiden toteutus vaihtelee kouluittain. Luokka loistamaan mahdollistaa sen, että hyvinvointiopetusta viedään järjestelmällisesti eteenpäin ja materiaaleja voidaan hyödyntää jatkossakin.

Tavoitteena lisätä koululaisten hyvinvointia ennen yläkouluun siirtymistä



Espoon kouluissa on tehty myös aiemmin verkostoyhteistyötä lasten hyvinvoinnin, ryhmäyttämisen ja luokkien ilmapiirien hyväksi. Yhdessä kaupungin ja seurakuntien kanssa on järjestetty kouluvartteja sekä seitsemäsluokkalaisten ryhmäyttämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien hankkeiden kautta kouluihin on palkattu yhteisöohjaajia, mutta he ovat sijoittuneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yläkouluille. Jokela ja Keränen-Pantsu näkevät tärkeänä, että nyt resurssit suunnataan nimenomaan alakoululaisille.

– Tarkoituksena on vahvistaa lasten yhteisöllisyyttä ja kouluun kiinnittymistä jo ennakkoon niin, että ulkopuolisuuden ja eriarvoisuuden kokemukset eivät vahvistu. Näin lapsilla on vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin taitoja ennen yläkouluun siirtymistä, jolloin nuoret usein tekevät uudelleen asemointia suhteessa perheeseen, kavereihin ja kouluun, Keränen-Pantsu toteaa.

Lapset ovat ottaneet leirikeskuspäivät ja ekstra-aikuiset iloisesti vastaan



Hanketyöntekijä Heidi Hietikko on ilahtunut siitä, miten spontaanisti lapset ovat ottaneet uudet aikuiset vastaan Meritorin ja Kalajärven kouluilla.

– Pitkään opettajan toimineena tiedän, että lapsilla on paljon asiaa. He kaipaavat, että aikuinen näkee ja kuulee heidät. On arvokasta, että meitä on kouluilla useampi aikuinen kohtaamassa lapsia yhdessä koulun henkilöstön kanssa.

Pilottikoulujen oppilailta ja opettajilta kerätään palautetta toiminnan kehittämistä varten. Hankkeen vaikuttavuuden arviointia varten suunnitellaan myös tutkimusyhteistyötä Helsingin ja Tampereen yliopistojen kanssa.

Luokka loistamaan -hanke pähkinänkuoressa: