Hoidon jatkuvuusmalli Haukiputaan sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Kehittämistyön kohderyhmänä ovat etenkin paljon palveluja tarvitsevat potilaat, monisairaat ja ikäihmiset. Hoidon jatkuvuusmallin käyttöönoton myötä potilaiden palvelukanavat eivät muutu, vaan yhteydenotto sosiaali- ja terveyskeskukseen tapahtuu entiseen tapaan puhelimen ja digitaalisten palvelujen kautta.

Omalääkärien nimeäminen Haukiputaan sosiaali- ja terveyskeskuksessa

Omalääkäreitä nimettäessä mahdolliset aikaisemmat pitkäaikaiset hoitosuhteet on pyritty pitämään voimassa. Jokaisella lääkärillä on työparinaan sairaanhoitaja. Työpareille on järjestetty yhteistä aikaa, jolloin hoitaja voi konsultoida lääkäriä potilaan asioista. Yhteisvastaanotot ovat myös mahdollisia.

Hoidon jatkuvuusmalli koskee vain kiireetöntä hoitoa, kuten oireajat, perussairauksien määräaikaiskontrollit tai jos potilaan voinnissa tapahtuu muutoksia. Kiireellisessä vastaanottotyössä kiirevastaanotolla potilaan ja ammattilaisen välistä hoidon jatkuvuutta ei pystytä aina huomioimaan, vaan siinä hoito tapahtuu jatkossakin potilaskohtaisesti oikean ammattilaisen toimesta.

Hoidon tarpeen arvion kautta potilas ohjautuu oikealle ammattilaiselle

Potilaan ottaessa yhteyttä sosiaali- ja terveyskeskukseen sairaanhoitaja tekee huolellisen hoidon tarpeen arvioinnin. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä hoidon kiireellisyys. Hoidon tarpeen arviointi on tärkeä vaihe hoitoketjussa ja se käynnistää hoitoprosessin jo ensikontaktissa.

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella suunnitellaan potilaalle tarvittava hoito ja palvelut. Tarvittava hoito voi olla esimerkiksi ohjaus oireiden hoitoon kotona tai vastaanottokäynti, konsultaatio tai ajanvaraus tarvetta vastaavalle ammattilaiselle. Jos hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen päädytään varaamaan kiireetön aika lääkärille tai hoitajalle, pyritään se ensisijaisesti järjestämään omalle lääkärille tai omalle hoitajalle. Tämä pyritään huomioimaan etenkin hoidon jatkuvuudesta eniten hyötyvien potilaiden kohdalla.

Pyrimme kiinnittämään huomiota koko väestön hoidon jatkuvuuteen ja kehittämään ammattilaisten välisiä konsultaatiokäytäntöjä hoidon jatkuvuus huomioiden. Tavoitteena on myös tiivistää kuntoutus-, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluiden sekä terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden yhteistyötä sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Uusilla toimintamalleilla tavoitellaan sujuvampaa moniammatillista yhteistyötä, tiimityön hyötyjä ja parempaa diagnostiikan ja hoidon koordinaatiota.

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

RRP2-hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman jatkumoa, jolla pyritään tukemaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.