Pirkanmaan hyvinvointialue siirtyy käyttämään yhteistä potilastietojärjestelmää – ensimmäisenä järjestelmä vaihtuu Pirkkalassa ja Vesilahdessa tammikuussa 2025

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön Pirkkalassa ja Vesilahdessa maanantaina 27. tammikuuta. Siirtyminen uuteen potilastietojärjestelmään ei edellytä asukkailta toimenpiteitä. Käyttöönoton yhteydessä osaan terveydenhuollon palveluista on tarjolla hieman tavanomaista vähemmän aikoja. Pääsy kiireelliseen hoitoon on kuitenkin turvattu.

“Potilasturvallisuus ja palvelujen jatkuvuus on turvattu koko siirtymävaiheen yli hyvällä suunnittelulla sekä erilaisiin häiriötilanteisiin varautumalla. Henkilökunnan kouluttautuminen uuteen järjestelmään sekä muu käyttöönoton valmistelu vievät väistämättä kuitenkin resursseja. Yksi tärkeimmistä varautumiskeinoista on muutoksen tekeminen useassa vaiheessa. Nykyisen potilasjärjestelmän tiedot ovat myös terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä siihen asti, kun uuden järjestelmän toimivuus on varmistettu”, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.



Perusterveydenhuolto ottaa uuden potilastietojärjestelmän käyttöön ensin



Uusi järjestelmä otetaan käyttöön ensin perusterveydenhuollossa vuonna 2025 ja sen jälkeen erikoissairaanhoidossa vuonna 2026. Tavoitteena on, että yhteinen potilastietojärjestelmä on käytössä koko hyvinvointialueella elokuuhun 2026 mennessä. Muutos ei koske suun terveydenhuoltoa, jonka potilastietojärjestelmä kilpailutetaan vuoden 2025 aikana.



Aikataulu yhteiseen potilastietojärjestelmään siirtymiselle:

- Pirkkala ja Vesilahti, tammikuu 2025

- Mänttä-Vilppula, Juupajoki, Parkano, Kihniö, maaliskuu 2025

- Kangasala ja Pälkäne, toukokuu 2025

- Nokia ja Kuhmoinen, syyskuu 2025

- Ikaalinen, Hämeenkyrö, Ruovesi ja Virrat, lokakuu 2025

- Erikoissairaanhoito, kevät 2026

Muissa hyvinvointialueen kunnissa on jo tällä hetkellä käytössä sama potilastietojärjestelmä.



Yhteinen järjestelmä parantaa potilasturvallisuutta ja vapauttaa aikaa hoitotyöhön



“Yhteisen potilastietojärjestelmän suurin etu on se, että potilaan tiedot löytyvät yhdestä paikasta, mikä tuo kaikki hyvinvointialueen terveydenhuollon ammattilaiset saman tiedon äärelle. Tämä parantaa potilasturvallisuutta ja tukee hoidon jatkuvuutta. Myös aikaa hoitotyöhön vapautuu, kun käytössä on heti ajantasaiset potilastiedot”, Rainesalo toteaa.



Muutos on osa hyvinvointialueen palvelujen kehittämistä ja toimintatapojen yhtenäistämistä. Luopuminen useista päällekkäisistä järjestelmistä tuo myös kustannussäästöjä.



Lisätietoja:

Sirpa Rainesalo, vastaava johtajaylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue

puh. 050 352 0929, sirpa.rainesalo@pirha.fi