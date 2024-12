Joulunaika vaikuttaa palvelujen ja toimipisteiden aukioloaikoihin

Joulun aatonaattona 23.12.2024 ja uudenvuodenaattona 31.12.2024 palvelumme sulkeutuvat aattopäivän aikataulujen mukaisesti, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien lääkärin ja hoitajan vastaanotot sulkeutuvat kello 15.

Digiklinikka on avoinna läpi joulun ja uuden vuoden joka päivä kello 8–22. Digiklinikalle voi kirjoittaa viestin myös yöaikaan. Viestiin vastataan, kun digiklinikka aukeaa. Digiklinikalle pääsee kirjautumalla verkkosivuilla digitaaliseen asiointiin osoitteessa omapirha.fi tai OmaPirha Digiklinikka -mobiilisovelluksella. Digiklinikalle pitää tunnistautua mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Tampereen Hatanpäällä, Virroilla ja Ylöjärvellä ovat avoinna arki-iltaisin kello 20 asti sekä viikonloppuisin ja joulukuun ja vuodenvaihteen arkipyhinä kello 10–18. Kiirevastaanotolle pitää soittaa ensin. Jos digiklinikka tai kiirevastaanotot eivät ole auki tai ei tiedä, mihin hakeutua, voi soittaa päivystysapuun numeroon 116117. Päivystysavun numeroon pitäää soittaa myös, jos aikoo lähteä Tays Päivystys Acutaan tai Tays Valkeakosken päivystykseen. Tays Päivystys Acuta Tampereella on avoinna vuorokauden ympäri ja Tays Valkeakosken päivystys joka päivä kello 8–22.

Jos tarvitsee kiireellistä hammashoitoa, arkipäivisin kello 8–15 voi olla yhteydessä kotipaikkakunnan hammashoitolan ajanvaraukseen. Arkisin kello 15–21 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kello 8–21 soitetaan Tampereella Tays Päivystys Acutan yhteydessä olevan hammaslääkäripäivystykseen numeroon 03 384 5335.

Sosiaali- ja kriisipäivystys numerossa 0500 625 990 auttaa kiireellistä kriisiapua tai sosiaalihuollon arviota vaativissa tilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on avoinna kaikkina vuorokauden aikoina.

Pirkanmaalaisia muistutetaan myös uusimaan reseptinsä jo ennen joulua ja varaamaan pyhien ajaksi riittävästi lääkkeitä. Reseptien uusiminen onnistuu helpoiten OmaKannassa.





Joulusulkuja paikkakunnittain

Laajemmat tiedot on julkaistu osoitteessa pirha.fi/poikkeusaukioloajat.

Kangasala

Ruutanan, Sahalahden ja Vatialan lähiasemat ovat suljettuina 23.12.2024—6.1.2025. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kangasalan sote-asemalle.

Suoraman hammashoitola on suljettu 23.12.2024—6.1.2025.

Suoraman neuvola on suljettu 23.—29.12.2024 ja Ruutanan ja Vatialan neuvolat ovat suljettuina 23.12.2024—6.1.2024. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kangasalan sote-asemalle ja 1.1.2025 alkaen Suoraman neuvolaan.

Kihniö

Kihniön lähiasema on suljettu 23.12.2024—6.1.2025. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Parkanon sote-asemalle.

Kuhmoinen

Kuhmoisen lähiasema on suljettu 23.—29.12.2024. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kangasalan sote-asemalle.

Kuhmoisen neuvola on suljettu 23.12.2024—6.1.2025. Neuvolassa hoidetaan tänä aikana vain kiireelliset asiakkaat.

Lempäälä

Kuljun lähiasema on suljettu 23.12.2024—6.1.2025. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Lempäälän sote-asemalle.

Kuljun hammashoitola on suljettu 23.—29.12.2024. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Lempäälän hammashoitolaan.

Kuljun neuvola on suljettu 23.—29.12.2024. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Lempäälän neuvolaan.

Nokia

Nokian sosiaalitoimisto on suljettuna 23.–27.12.2024 ja sosiaalitoimiston asiakaspalvelupiste 23.12.2024–6.1.2025.

Punkalaidun

Punkalaitumen palvelupiste on suljettu 23.12.2024—6.1.2025. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Sastamalan sote-asemalle.

Punkalaitumen hammashoitola on suljettu 23.12.2024—6.1.2025. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Sastamalan sote-asemalle.

Pälkäne

Pälkäneen hammashoitola on suljettu 23.—29.12.2024. Puheluihin vastataan alueen yhteisen ajanvarauksen numerossa kuten tavallisestikin.

Sastamala

Mouhijärven lähiasema on suljettu 23.12.2024—6.1.2025. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Sastamalan sote-asemalle.

Mouhijärven hammashoitola on suljettu 23.—29.12.2024.

Mouhijärven neuvola on suljettu 23.12.2024—6.1.2025. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Sastamalan neuvolaan.

Tampere

Kämmenniemen lähiasema on suljettu 23.12.2024—1.1.2025. Puheluihin vastataan Tampereen yhteisen ajanvarauksen numerossa kuten tavallisestikin.

Urjala

Urjalan lähiasema on suljettu 23.—29.12.2024. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Akaan sote-asemalle.

Urjalan neuvola on suljettu 23.—29.12.2024. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Akaan neuvolaan.

Vesilahti

Vesilahden lähiasema on suljettu 23.—29.12.2024. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Lempäälän sote-asemalle.

Vesilahden hammashoitola on suljettu 23.—29.12.2024. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Lempäälän hammashoitolaan.

Ylöjärvi

Kurun palvelupiste on suljettu 23.12.2024—6.1.2025. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Ylöjärven sote-asemalle.

Kurun hammashoitola on suljettu 23.12.2024—6.1.2025. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Ylöjärven hammashoitolaan.