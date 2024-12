Koillis-Syyriassa kymmeniätuhansia kodeistaan paenneita huonoissa oloissa, kylmässä ja ilman perustarvikkeita

Lääkärit Ilman Rajoja (Médecins Sans Frontières, MSF) on kansainvälinen humanitaarinen avustusjärjestö, joka on erikoistunut sairaanhoitoon. Pelastamme ihmishenkiä ja lievitämme kärsimystä siellä, missä hätä on suurin. Hoidamme ihmisiä aina riippumatta heidän etnisestä, uskonnollisesta tai poliittisesta taustastaan. Kerromme myös näkemästämme inhimillisestä hädästä.