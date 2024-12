QMG:n paloturvallisuuspalvelut vahvistuvat Etelä- ja Keski-Suomessa – FireSec ja Paloilmoitinhuolto Jukka Pohjola yhdistävät voimansa

”Haluamme tällä yhdistymisellä vahvistaa palveluitamme ja kehittää toimintaamme entisestään. Kun alansa huiput FireSec ja Paloilmoitinhuolto Jukka Pohjola Oy yhdistävät resurssinsa, pystymme tarjoamaan entistä kilpailukykyisempää palvelua asiakkaillemme Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla”, kertoo QMG:n palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Pekka Pöykkö.

Yhtiö jatkaa FireSecin nimellä, ja Marko Saviahde jatkaa toimitusjohtajana. Paloilmoitinhuolto Jukka Pohjola säilyy aputoiminimenä, ja palvelupäällikkö Juha-Pekka Pohjola jatkaa eteläisen Suomen vastuuhenkilönä.

”Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä, joten fuusio on luonnollinen jatkumo toiminnallemme. Osaamisemme täydentävät erinomaisesti toisiaan”, kertoo FireSecin toimitusjohtaja Marko Saviahde.

Pirkanmaalta lähtöisin oleva FireSec on kuntien, kiinteistönomistajien ja kauppakeskusten kumppani teknisessä turvallisuudessa, kun taas Paloilmoitinhuolto Jukka Pohjola on tunnettu toimija Uudellamaalla etenkin sairaala- ja sotekiinteistöissä. Molempien asiakkaisiin lukeutuvat myös sähköurakoitsijat, rakennusliikkeet ja teollisuusyritykset. Yhtiö työllistää fuusion myötä yhteensä 20 paloturvallisuuden ammattilaista.

Valtakunnallinen paloturvallisuuden ja turvatekniikan verkosto

QMG on kasvattanut monipuolisen ja kattavan palveluyritysten verkoston, joka on yhä vahvempi myös turvatekniikassa. Konsernilla on yhteensä seitsemän turvatekniikka- ja paloturvallisuusyhtiötä Suomessa.

FireSec palvelee paloilmoitinjärjestelmien asennus- ja huoltopalveluissa Etelä-Suomessa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Turvatekniikkaan erikoistunut Capitis Control Oy (Capcon) toimii Oulussa, Kajaanissa, Kokkolassa ja Rovaniemellä.

Muita QMG:n turvatekniikkayhtiöitä ovat valtakunnallisesti toimiva KT Paloturvapalvelut, Palokatkot Vänskä Etelä-Suomessa, Kuusitunturi Lahti Päijät-Hämeessä, Ajansähkö Keski-Suomessa sekä Mikkelin Sähköasennus Etelä-Savossa.

”Tarjoamme paloturvallisuuspalveluita lähes koko maassa, ja käymme jatkuvasti keskusteluja laadukkaiden talotekniikkayritysten vetäjien kanssa, jotka ovat kiinnostuneet liittymään mukaan joukkueeseemme”, toteaa Pekka Pöykkö.