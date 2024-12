Norjan menestyneimpiin pop-sensaatioihin lukeutuva Sigrid ja kymmenkunta uutta ajankohtaista ja kiinnostavaa artistia kiinnitetty Kesärauhaan!

Kansainvälisen läpimurtonsa heti esikoisalbumillaan “Sucker Punch” vuonna 2019 tehnyt Sigrid on yksi skandinaavisen popin suosituimpia artisteja. Sigridin toinen studioalbumi “How To Let Go” julkaistiin 2022 ja viimeisin “The Hype” EP julkaistiin vuonna 2023. Hurmaavien pop-koukkujen, tanssittavien biittien ja energisen lavakarismansa ansiosta Sigrid on laulanut tiensä niin kriitikoiden kuin suuren yleisön sydämiin. Artistin suurimpiin kappaleisiin kuuluvat Strangers, Bad Life (feat. Bring Me The Horizon), Head On Fire (feat. Griff), Burning Bridges ja Don’t Kill my Vibe.

Kesärauhassa tullaan näkemään myös ensimmäisen keikkansa Suomessa tekevä belgialainen Loverman, joka on tunnettu intensiivisestä esiintymisestään ja Leonard Coheniin ja Nick Caveen verratusta soundistaan. Kotimaisista artisteista Kesärauhan ohjelmaan on kiinnitetty Suomen suosituimpiin rap-kokoonpanoihin lukeutuva Gasellit, räjähdysmäisen läpimurron tehnyt Mirella, kotimaisen afrotrapin sanansaattaja Ege Zulu, anteeksipyytelemättömän kaoottisesti pop-melodioita ja särökitaraa yhdistävä Aaro630 ja DJ Ibusal, joka julkaisi lokakuussa pitkään odotetun toisen studioalbuminsa.

Lisäksi Turun Linnanpuistossa esiintyvät turkulaislähtöinen rap- ja R&B-artisti F, kansainvälistä kiinnostusta herättänyt pop-artisti Goldielocks, Uus Bitch -sinkullaan hurjaan somesuosioon kivunnut Olga, hurmaava Turun oma soulpumppu Punomo ja odotetun paluun keikkolavoille tekevä rautalankaiskelmän uudistaja Ville Leinonen & Valumo.

“Kesäkuussa koettava kuudes Kesärauha puhkeaa kukkaansa lukuisten artistijulkistusten myötä terälehti terälehdeltä. Ohjelmistossa on raikkautta ja vuosirenkaiden tuomaa syvyyttä ja erityisen paljon ensikertalaisia Kesärauhan kontekstissa. Sormet syyhyävät jo kertomaan, mitä kaikkea muuta julkistettavaa on luvassa alkuvuoden mittaan niin Linnanpuiston lavoille kuin Turun linnan sisälle rakentuvaan Elektrolinnaan, mutta maltetaan vielä hetki”, fiilistelee Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

Artistijulkistuksen myötä myyntiin tulevat myös avoimet 1 ja 2 päivän päiväliput. Päiväjako julkistetaan alkuvuodesta 2025. Avoimet päiväliput eivät sellaisenaan ole pääsylippuja vaan ne tulee vaihtaa haluttuun 1 tai 2 päivän lippuun 31.3.2025 mennessä. Yhden päivän lipuilla pääsee alueelle kerran eikä niitä vaihdeta rannekkeisiin.

KESÄRAUHA 2025

6.–8.6.2025 Linnanpuisto, Turku

MEW (DK) - Exclusive farewell festival show in Finland, Sigrid (NO), Silvana Imam (SE)

Olavi Uusivirta, Arppa & Summer Sextet, Ege Zulu, Ellen Krauss (SE), Gasellit, Mirella, Okay Kaya (NO), Pehmoaino, Regina: Soita mulle, Litku Klemetti, Scandinavian Music Group, Yona, Aaro630, DJ Ibusal, F, Goldielocks, Josen Pimeä Puoli, Kuusumun Profeetta, Lala Salama, Loverman (BE), Lover’s Skit (SE), Nössö Nova, Olga, Punomo, Senya, Touko, Ville Leinonen & Valumo.

Lisää artistijulkistuksia tulossa alkuvuodesta 2025.

Liput myynnissä lippu.fi/kesarauha



LIPUT

1 pv avoin päivälippu 99 €

Lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn kerran päivässä, ei vaihdeta rannekkeeseen.

2 pv avoin kahden päivän lippu 139 €

Lippu vaihdetaan rannekkeeseen ja sillä on vapaa kulku tapahtuma-alueelle 2 pv aikana.

3 pv 169 €

Hinta voimassa 31.12.2024 klo 23.59 asti. 1.1.2025 alkaen 179 €

Lippu vaihdetaan rannekkeeseen.

3 päivän deposit-liput myynnissä 29,90 € varausmaksun osalta 15.12.2024 klo 23.59 asti. Jälkimmäinen osa lipusta tulee maksaa 31.12.2024 mennessä.