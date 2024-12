Palloliitto pettynyt FIFA:n hakuprosessiin miesten jalkapallon MM-kisoissa

FIFA:n kongressi vahvisti keskiviikkona virtuaalikokouksessa, että jalkapallon miesten MM-kisat 2030 järjestetään Marokossa, Portugalissa ja Espanjassa ja 2034 Saudi-Arabiassa.

Erityisesti Saudi-Arabian MM-kisojen isännyys 2034 herätti jo ennakkoon maailmanlaajuista kritiikkiä maan surkean ihmisoikeustilanteen vuoksi. FIFA:a on kritisoitu erityisesti kisojen valintaprosessista.



Varsinaisesta äänestystä kisajärjestäjistä ei kongressissa nähty, sillä molemmat kisajärjestäjät olivat ainoat ehdokkaat MM-kisojen järjestäjiksi ja kongressi vahvisti kisaisännyydet.



Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti on pettynyt FIFA:n toimintaan erityisesti kisojen hakuprosessissa.

- FIFA:n sääntöjä ei suoranaisesti rikottu, mutta läpinäkyvästi tai oikeudenmukaisesti hakuprosessia ei hoidettu. Venäjän ja Qatarin MM-kisojen jälkeen FIFA lupasi noudattaa MM-kisojen hakuprosesseissa läpinäkyvyyttä, mutta se henki ei nyt toteutunut. Käytännössä FIFA:n kongressilta vietiin päätösvalta FIFA:n neuvostolle, ja silloin yksittäisten maiden liitot, kuten Suomi, eivät pääse osallistumaan päätöksentekoon. Pohjoismailla ei ole yhtään edustajaa FIFA:n neuvostossa, Lahti kertoo.

Suomen Palloliitto oli ennakkoon käynyt tiivistä keskustelua muiden Pohjoismaiden liittojen kanssa tilanteesta.

- Tilanne oli kiusallinen, vastaehdokkaita ei ollut. Pohjoismaiden kanssa yhdessä olemme asiasta paljon keskustelleet, mutta vaikuttamisen mahdollisuuksia ei käytännössä ollut. Meidän tehtäväksemme jää nyt vaatia ja valvoa, että FIFA toteuttaa luvatut asiat kisoihin liittyen, Lahti kertoo.



Tänä syksynä Ranskassa Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n kokouksen yhteydessä Pohjoismaiden jalkapalloliitot (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Färsaaret) pitivät yhteisen kokouksen Saudi-Arabian kisajärjestäjien kanssa, missä Pohjoismaat pyrkivät selvittämään Saudi-Arabian kisajärjestäjien korjaussuunnitelmia tiedossa oleviin epäkohtiin.

- Keskustelimme muun muassa Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteesta, seksuaalivähemmistöjen asemasta ja siirtotyöläisten kohtelusta. Saudi-Arabian edustajat esittivät viimeisten vuosien myönteiset muutokset ja suunnitelman siitä, miten MM-kisat toimivat heille ajureina parantaa asioiden tilaa. Se herättää tietysti toiveikkuutta, mutta suuri osa muutoksista on vasta lupausten tasolla, Lahti sanoo.



Lahden mukaan myös UEFA:n ihmisoikeustyöryhmän työ jatkuu. Palloliitto ja muut Pohjoismaat ovat tässä rintamassa mukana.



- Seuraamme aktiivisesti kansainvälisten ihmisoikeus- ja asiantuntijärjestöjen raportteja Saudi-Arabian tilanteen kehittymisestä, toivottavasti myös edistymisestä. Iso osa Saudi-Arabian MM-hakemuksesta pohjautuu muutokseen, johon he pyrkivät. On vielä täysin mahdotonta sanoa, toteutuuko se vai ei. FIFA:n vastuulla on valvoa, että hakemuksessa luvatut asiat myös toteutuvat. Me voimme puolestamme vaatia FIFA:lta vastauksia, Lahti sanoo.



MM-kisat 2030 vahvistettiin odotetusti yhteishakemuksella kisoja hakeneille Marokolle, Portugalille ja Espanjalle. Kisat tulevat yhdistämään kolme mannerta ja kuusi maata.

Marokossa, Portugalissa ja Espanjassa pelattavien kisojen lisäksi kolme MM-ottelua pelataan Uruguayssa, Argentiinassa ja Paraguayssa jalkapallon MM-kisojen satavuotista perinnettä juhlistaen.



- Näiden vaikeiden ja epäoikeudenmukaiselta tuntuvien tilanteiden vastapainoksi on arvokasta, että jalkapallon voima ihmisten ja kansakuntien yhdistäjänä ei ole kuitenkaan kadonnut. Se on olemassa, ja sitä meidän tulee edelleen vaalia samalla kun edistämme läpinäkyvää ja oikeudenmukaista päätöksentekoa kansainvälisessä jalkapallossa, Lahti sanoo.



