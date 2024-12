Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 11.12.2024

Nuorisopalvelut / Aluejärjestöavustus

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että nuorisopalveluiden v. 2025 avustusmäärärahoista jaetaan aluejärjestöavustuksiin 345 000 €. Lautakunta myönsi aluejärjestöavustusta seitsemälle espoolaiselle aluenuorisojärjestölle. Avustusta myönnettiin yhteensä 345 000 euroa erityiskohdeavustus mukaan lukien. Uusi avustuksen hakija on Länsi-Uudenmaan Lastenliitto ry, joka tulee v. 2022 toimintansa lopettaneen, Espoon Lastenliitto ry:n, tilalle vastaamaan laajasti Espoon alueen toiminnasta. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että erityskohdeavustusta myönnettäessä aluenuorisojärjestön on pystyttävä antamaan selvitys toteutuneesta tapahtumasta toimintakertomuksessaan ja tilinpäätöksessään osoittamaan tämän kohteen kustannukset. Erityiskohdeavustusta saavan aluenuorisojärjestön paikallisyhdistykset eivät voi hakea kohdeavustusta saman kohteen järjestämiskuluihin tai toimintoihin, mihin aluenuorisojärjestö on jo saanut tukea. Kasvun ja oppimisen lautakunta edellyttää, että aluenuorisojärjestöt toimivat voimassa olevan avustusohjeen mukaisesti.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisien korotus

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 1.3.2025 alkaen yksityisen hoidon tuen hoitorahaan liittyvät kuntalisät.

alle 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatukseen päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa yksityisen hoidon tuen hoitorahaan liittyvä kuntalisä on 793 euroa kuukaudessa

3 vuotta täyttäneen lapsen varhaiskasvatukseen päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoidossa yksityisen hoidon tuen hoitorahaan liittyvä kuntalisä on 524 euroa kuukaudessa

alle 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatukseen hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa yksityisen hoidon tuen hoitorahaan liittyvä kuntalisä on 380 euroa kuukaudessa

3 vuotta täyttäneen lapsen varhaiskasvatukseen hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa yksityisen hoidon tuen hoitorahaan liittyvä kuntalisä on 229 euroa kuukaudessa

esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen yksityisen hoidon tuen hoitorahaan liittyvä kuntalisä on 140 euroa kuukaudessa

Lisäksi Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että esiopetuksen järjestämispaikoiksi hyväksytyille yksityisille päiväkodeille maksettava esiopetuskorvaus on 530 euroa kuukaudessa 1.8.2025 alkaen.

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon muuttaminen 1.8.2025 lukien

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon ja ruotsin kielikylpyopetuksen kielivalintojen tuntijaon. Muutoksena nykyiseen tuntijakoon äidinkielen opetukseen lisätään yksi opetustunti 1. ja 3. vuosiluokalle sekä matematiikan opetukseen lisätään yksi opetustunti 2. vuosiluokalle. Suomenkielisen perusopetuksen kokonaistuntimäärään lisätään yhteensä 2 vuosiviikkotunnilla. Espoon tuntijaossa säilyy kolme valtakunnallisen minimituntimäärän ylittävää tuntia, joista kaksi Espoo-tuntia ovat 2. ja 3. vuosiluokilla ja yksi lisätunti B1-kielen opetukseen yläkoulussa. Tuntijako muutosten vuoksi myös ruotsin kielikylpyopetuksen tuntijako tarkistettiin vastaamaan suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoa enimmäistuntimäärien ja kokonaistuntimäärän osalta. Tuntijaot tulevat voimaan 1.8.2025 lukien, lukuun ottamatta 2. vuosiluokan A1-kielen tuntimäärää, jonka osalta muutos tulee voimaan 1.8.2026. Kasvun ja oppimisen lautakunta oikeuttaa suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Espoon suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoon.

Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman tarkistaminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta muutti Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman lukua 7.4.2. Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvussa 7.4.2 olevaa erityisen tuen tarkistamisen ajankohtaa 2. vuosiluokan osalta tarkennettaan niin, että erityinen tuki tarkistetaan 2. vuosiluokan jälkeen. Muutos tulee voimaan 1.1.2025. Kasvun ja oppimisen lautakunta oikeuttaa tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluonteisia korjauksia suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Vahtimestaripalveluiden siirtäminen takaisin sivistystoimeen ja rehtoreiden alaisuuteen

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon 20.5.2024 jätettyyn valtuustoaloitteeseen vahtimestaripalveluiden siirtämisestä takaisin sivistystoimeen ja rehtoreiden alaisuuteen.

Aloitteessa todetaan, että vahtimestaripalveluiden siirtämiseen takaisin Kasvun ja oppimisen toimialalle sekä rehtoreiden alaisuuteen on useita syitä, jotka korostavat vahtimestarien merkittävää roolia kouluyhteisössä ja heidän vaikutustaan koulun arkipäivän sujuvuuteen. Lisäksi aloitteessa todetaan, että vahtimestarien siirtäminen takaisin toimialalle ja rehtoreiden alaisiksi vahvistaisi heidän sidostaan kouluyhteisöön, parantaisi yhteistyötä ja edistäisi koulun toiminnan sujuvuutta.

Asiaa on käsitelty aiemmin lautakunnan kokouksessa 25.09.2024, jolloin lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kiviruukkiin sijoittuvan lukion nimeäminen

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta pyytää valmistelemaan Kiviruukkiin sijoittuvan lukion nimeämisen Espoon yhteislyseon lukion kanssa tiiviissä yhteistyössä.