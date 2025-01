"Sosiaalinen levottomuus" -kirja opastaa mielenrauhaan ja vastakkainasettelujen purkamiseen tutkimuspohjaisten menetelmien avulla

Ihminen on lähtökohtaisesti kokonainen ja ehyt. Kiireen aikaansaama mielen ja kehon yliaktiivisuus kuitenkin aiheuttaa sen, että mielessämme vaihtoehtojen määrä kapenee ja vastakkainasettelut kärjistyvät. Kun kohtaamme yllättävän haasteen, jossa tilanteeseen liittyvät odotuksemme eivät täyty, kehomme jännitykset ja mielemme epäjärjestys lisääntyvät. Odotuksemme joko itseämme, muita tai asioiden tilaa kohtaan muuttuvat vaatimuksiksi. Hyperfokusoidumme itseemme ja uppoudumme omiin ajatuksiimme. Emme ajattele kirkkaasti, negatiiviset ajatukset täyttävät mielemme ja saavat seurakseen pakonomaista toimintaa tilanteen korjaamiseksi. Ajaudumme kapeaan putkeen, jossa näkökenttämme kapeutuu merkittävästi. Saamme kärsiä impulsiivisen toimintamme seurauksista joskus pitkäänkin.



Sosiaalinen levottomuus kirja esittelee useita tutkimuksiin perustuvia tapoja levollisen läsnäolon ylläpitämiseen ja siihen palautumiseen. Teos esittää tällaisten taitojen olevan olennaisessa roolissa, kun pyritään vastakkainasettelujen purkamiseen, niin yksilö- kuin ryhmätasollakin.



Kirja sopii johtajille, esihenkilöille, coacheille, valmentajille, urheilijoille, taiteentekijöille ja kaikille, jotka haluavat löytää tien levolliseen läsnäoloon ja mielenrauhaan.

Keijo Halisella on lähes 40 vuoden kokemus coachingista ja johtamisen/johtoryhmien kehittämisestä useilla eri toimialoilla yli 20 maassa sekä julkishallinnossa Suomessa. Keijolla on takanaan yli 3000 coaching-tuntia. Hän on koulutukseltaan ekonomi ja M.SC. in Management. Hän on Integral Master Coach®, Mind−Body Bridging coach ja Mind-Body Bridgingterapeutti ja Enneagrammiohjaaja (narratiivinen traditio). Hänen osamisiinsa kuuluvat myös Tilannejohtaminen® , Everything DiSC® , Radical Collaboration® ja Human Element®.

Keijo on toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä, partnerina Yritysvalmennus Oy:ssä Helsingin kauppakorkeakoulun johtamiskoulutuskeskuksen johtajana ja apulaisprofessorina sekä projektijohtajana Talent Partners Oy:ssä. Nykyisin hän toimii oman yrityksensä Florire Oy:n johtavana konsulttina ja toimitusjohtajana. Lisätietoja www.florire.fi, keijo.halinen@florire.fi.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo

anita@basambooks.fi