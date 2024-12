Progressiivisen metallin kärkiyhtye DREAM THEATER esiintyy ikonisella kokoonpanollaan Turun Logomossa 3.6.2025

Kesäkuun 3. päivä Logomossa koetaan historiallinen hetki, kun maailman ehdottomiin progressiivisen metallin jättiläisiin lukeutuva Dream Theater soittaa kesän ainoan Suomen keikkansa Turussa. Ison areenaluokan artistin esiintyminen tavallista intiimimmässä 3000 hengen Logomossa on poikkeuksellinen tapahtuma. Dream Theater lähtee Turun Logomon keikan myötä Euroopan festivaalikiertueelle. Lipunmyynti odotetulle keikalle alkaa Lippu.fi:ssä maanantaina 16.12. klo 9.00.

“Olemme äärimmäisen innoissamme saadessamme ehkä koko Logomon historian suurimman kansainvälisen artistin Turkuun keikalle kesäkuussa. Dream Theater on jättänyt miljooniin musantekijöihin ja raskaan progressiivisen musiikin faneihin lähtemättömän vaikutuksen. Logomon keikasta tekee erityisen hienon yhtyeen ennen sitä ilmestyvä uutuusalbumi, jossa on mukana ensimmäistä kertaa sitten 2009 ikoninen kokoonpano mukaan lukien rumpalilegenda Mike Portnoy”, hehkuttaa Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen.

Dream Theaterin menestyksekäs matka progressiivisen metallin pioneereina jatkaa nousuaan, kun he juhlistavat 40-vuotista uraansa kuudennellatoista studioalbumillaan Parasomnia. Yhtyeen ikoninen kokoonpano: James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Jordan Rudess ja Mike Portnoy julkaisevat ensimmäisen yhteisen albuminsa sitten vuoden 2009 Black Clouds & Silver Linings -levyn. Vuosikymmenten aikana bändi on kerännyt laajaa arvostusta, listamenestystä ja omistautuneen maailmanlaajuisen fanikunnan, vakiinnuttaen asemansa vertaansa vailla olevalla muusikkoudellaan ja uraauurtavilla sävellyksillään.

Paraikaa 40-vuotisjuhlakiertueellaan maailmaa kiertävän Dream Theaterin uutuusalbumi Parasomnia ilmestyy 7. helmikuuta 2025 Inside Out Music/Sony Music -levymerkillä. Albumin on tuottanut John Petrucci, äänittänyt James "Jimmy T" Meslin ja miksannut Andy Sneap. Kannen visuaalisen ilmeen on jälleen luonut Hugh Syme.





Albumin avaava kappale In The Arms Of Morpheus ja päätöskappale The Shadow Man Incident muodostavat kokonaisuuden, joka ilmentää bändin neljän vuosikymmenen aikana ansaitsemaa uskollista fanikuntaa. 71-minuuttinen Parasomnia on musiikillinen matka, joka on tunnusomaista Dream Theaterille heidän uransa alusta lähtien.

Albumin nimi viittaa häiriöihin, jotka liittyvät uneen, kuten unissakävely, unihalvaus ja yölliset kauhukohtaukset. Kappaleet kuten A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah ja Bend The Clock syventyvät näihin teemoihin. Ensimmäinen single Night Terror on lähes kymmenminuuttinen musiikillinen jännitysnäytelmä, joka on nyt nähtävissä Mike Leonardin ohjaamana musiikkivideona.

TI 3.6.2025 DREAM THEATER (US)

Logomo-sali, Turku

Ovet klo 18.30, showtime n. klo 20.00

Liput alk. 89,00 euroa

K-18 / Ikärajaton

Lisätiedot & haastattelupyynnöt:

Pietu Sepponen - promoottori / Sunborn Live

puh. 044-5566113

pietu.sepponen@sunbornlive.fi