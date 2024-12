Kalliolan klinikka osaksi Kantamoa – vahvistaa toipumiskeskeisen päihdekuntoutuksen asemaa

Kalliolan klinikka Oy:n henkilöstö ja sen päihdekuntoutuspalvelut siirtyvät 12.12.2024 Kantamo Oy:lle. Kantamo tulee jatkamaan pitkien perinteiden Myllyhoitoa nykyisessä muodossaan.

”Kalliolan klinikan Myllyhoito on tunnettu päihdekuntoutus ja arvokas lisä Kantamon palveluihin. Suomessa on yli 600 000 ihmistä, jolla on ongelmallista päihteidenkäyttöä. Haluamme laajentaa toimintaamme tarjotaksemme mahdollisimman hyvin apua sitä tarvitseville”, toteaa Kantamo Oy:n toimitusjohtaja Minja Pohjola.

”Meille on tärkeää varmistaa Myllyhoidon ja henkilöstön työpaikkojen säilyminen. Kantamolla on edellytykset kehittää päihdepalveluita ja työntekijöiden osaamista”, taustoittaa Kalliolan Setlementti ry:n toiminnanjohtaja Heidi Nygren kauppoja.

Päihdekuntoutus on murroksessa

Vaikka Kalliola on ollut tuomassa Minnesota-mallisen päihdekuntoutuksen Suomeen, on sen toimintaedellytykset pienenä toimijana heikentyneet koronapandemian ja hyvinvointialueiden säästötoimien myötä. Kuten Ylekin uutisoi, ovat hyvinvointialueet myöntäneet entistä vähemmän maksusitoumuksia päihdekuntoutukseen, mikä on vaikeuttanut asiakkaiden hoitoonpääsyä ja kuntoutuslaitosten toimintaa. Samaan aikaan kilpailutukset ovat tiukentuneet niin, että isommat toimijat pärjäävät niissä paremmin.

Kalliolan Setlementti ry päätyi myymään Kalliolan klinikan keskittyäkseen järjestötoimintaansa, vakauttaakseen taloutta sekä taatakseen laadukkaan päihdekuntoutuksen jatkuvuuden.

”Myllyhoito on pitkäaikainen, tunnettu ja arvokas päihdekuntoutus, jolle toivomme kaikista parhaimpia toimintaedellytyksiä. Yritystoiminnan pyörittäminen ei kuitenkaan ole järjestön ydintehtävä. Tulemmekin jatkossa keskittymään aktiivisesti järjestömme ytimeen eli eriarvoisuuden torjumiseen”, toteaa Nygren.

”Laadukas päihdehoito alkoholi-, huume- ja rahapeliriippuvaisille tulee olla saatavilla asuinpaikasta tai henkilökohtaisesta elämäntilanteesta riippumatta. Noin miljoona suomalaista elää perheessä, jossa päihderiippuvuus vaikuttaa arkeen. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on alettu ymmärtää, että riippuvuus on sairaus, josta voi toipua. Kun yhä useampi havahtuu hakemaan apua, hoitoonpääsyyn tulee olla helppoa. Kantamo tarjoaa useita reittejä toipumiseen”, toteaa Pohjola.

Kantamo Oy on Suomen johtava Minnesota-mallista päihdekuntoutusta tarjoava toimija. Minnesota-mallisessa päihdekuntoutuksessa riippuvuus nähdään sairautena, josta on mahdollista toipua. Riippuvuuden hoito Kantamossa koostuu neljän viikon mittaisesta perushoitojaksosta sekä 11 kuukauden jatkohoidosta. Kantamolla on 46 asiakaspaikkaa Ähtärin ja Kärkölän kuntoutuslaitoksilla. Kantamo on kasvanut vakaasti vuosien saatossa Suomen johtavaksi päihdekuntoutuspaikaksi panostamalla hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen. Yrityksen liikevaihto on noin 2,4 miljoonaa euroa.

Kalliola klinikka Oy on Suomen vanhin Minnesota-mallista Myllyhoitoa tarjoava toimija, jonka omisti aiemmin yli 100-vuotias Kalliolan Setlementti ry. Kalliolan klinikka on tarjonnut 1980-luvulta asti Myllyhoitoa, joka keskittyy 12-askeleen ohjelmaan, vertaistukeen ja läheistyöhön. Sillä on 16- paikkainen päihdekuntoutuslaitos Nurmijärvellä. Kalliolan klinikka Oy:n liikevaihto on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Kalliolan Setlementti ry jatkaa toimintaansa yhteiskunnallisena monialajärjestönä. Kalliolan Setlementti ry koostuu jatkossa Kalliolan kansalaisopistosta, koulutus- ja työllisyyspalveluista, Länsi-Uudenmaan sovittelupalveluista, naapuruustaloista, vapaaehtoistoiminnasta ja rikostaustaisten kuntoutuksesta.