Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen vieraili Seinäjoella (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii kolmen pohjalaismaakunnan (Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) alueella. Toiminta-alue on paitsi laaja, myös kaksikielinen. Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueella toimitaan Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella toimitaan kaikissa kolmessa pohjalaismaakunnassa. ELY-keskuksessa on laajasti maa- ja metsätalousministeriön vesitaloustehtäviä, muun muassa operatiivinen tulvasuojelu. ELY-keskus vastaa myös keskitetysti valtion vesistörakenteista koko maassa.

Yksi vierailun teemoista oli ravinteiden kierrätys. Päivän aluksi kansliapäällikkö Pesonen piti juhlapuheen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman juhlaseminaarissa. Iltapäivällä kansliapäällikkö tutustui ravinteiden kierrätykseen käytännössä, kun Jalasjärvellä sijaitsevalla Viinamäen Farmi Oy:n tilalla esiteltiin biokaasulaitoksia.

”Ravinteiden kierrätys on tärkeä osa kiertotaloutta ja puhdasta siirtymää”, sanoo ylijohtaja Timo Saari. Sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää ympäristökuormitusta. Ravinteiden kierrätys parantaa Suomen huoltovarmuutta.

Toisena vierailun teemana olivat Kyrönjoen vesistörakenteet ja tulvasuojelu. Kyrönjoen vesistöalueella vierailtiin Kyrkösjärvellä, Seinäjoen Energian voimalaitoksessa sekä pengerrysalueella sijaitsevalla Seinänsuun kuivatuspumppaamolla.

”Viimeaikaiset tulvatilanteet on pystytty ELY-keskuksessa hoitamaan hyvin, vaikka henkilöresurssit ovat rajalliset ja tulvatilanteita esiintyy vuoden aikaan yhä useammin”, kertoo johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

”Pohjalaismaakuntien tulvasuojelujärjestelmä ja tulvaorganisaatio ovat toimivia. On selvää, että korjausvelkaa on ja ylläpito vaatii resursseja. Maa- ja metsätalousministeriö on panostanut yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa vesistörakenteiden kehityshankkeisiin, joissa hyödynnetään uusia teknisiä menetelmiä vesistörakenteiden kunnon arviointiin, seurantaan ja ylläpitoon", toteaa kansliapäällikkö Pekka Pesonen.