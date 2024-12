Kuhmoisiin nousee Suomen ensimmäinen täysin kotimainen akkupuisto: “Tuntuisi kyseenalaiselta käyttää muuta kuin suomalaista teknologiaa”

Tampereentien varrella Kuhmoisissa on syksyn aikana tehty ahkerasti kaivuutöitä.

Alueelle on nousemassa Suomen ensimmäinen kokonaan kotimaista tekoa oleva akkupuisto. Samalla akkupuisto on ensimmäinen, jonka kehityksestä, laitteista, ohjelmistoista, huollosta, operoinnista ja kaupankäynnistä vastaa energian varastointiin keskittynyt suomalaisyritys Cactos Oy.



Yhtiön toimitusjohtaja Oskari Jaakkolan mukaan ensimmäiset akut saadaan asennettua jo jouluksi. Tämänhetkisen arvion mukaan akkupuisto saadaan kaupalliseen käyttöön tammikuun lopussa.



Ei turvallisuuskriittistä teknologiaa ulkomailta



Geopoliittisesti epävakaa maailmantilanne on herättänyt suomalaiset arvioimaan entistä valppaammin kriittisen infrastruktuurin kriisinkestävyyttä ja huoltovarmuutta.

Mediassa on keskusteltu niin 5G-verkkojen turvallisuudesta kuin esimerkiksi sähköautoissa käytettävän älyteknologian alkuperästä ja mahdollisista riskeistä. Jaakkolan mukaan akkupuistotkaan eivät ole riskeille immuuneja. Turvallisuuden kannalta kriittisimmät vaaranpaikat löytyvät laitteiden akunhallinta- ja etäohjausjärjestelmistä.

"Olemme alusta lähtien panostaneet kotimaisuuteen muun muassa siksi, että tässä maailman ajassa tuntuisi kyseenalaiselta käyttää muuta kuin suomalaista teknologiaa kriittisen infrastruktuurin etäohjaus- tai akunhallintajärjestelmissä”, Jaakkola sanoo.

"Meidän on kyettävä osoittamaan omien järjestelmiemme turvallisuus."

Länsimaissa on Jaakkolan mukaan yleisemminkin herätty riskiin, joka piilee Euroopan ulkopuolelta tulevissa etäohjattavissa järjestelmissä. Erilaisia rajoituksia Euroopan ulkopuolisille turvallisuuskriittisille järjestelmille on käytössä nykyisellään mm. Liettuassa, Portugalissa ja Saksassa.

Laajennus verkkomittakaavaan



Akkuteknologiasta on lyhyessä ajassa tullut keskeinen vihreän siirtymän mahdollistaja. Uusiutuvan energian tuotanto on useimmiten sääriippuvaista ja yhteiskunnan sähköistyminen kasvattaa sähköverkon huipputehoja. Akkupuistoja tarvitaan sähköverkon kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Suomessa on tällä hetkellä noin kymmenkunta akkupuistoa.

Kuhmoisiin nouseva viiden megawatin ja 10 megawattitunnin akkupuisto laajentaa teollisuus- ja kiinteistökäyttöön akkujärjestelmiä toimittaneen Cactoksen tarjontaa nyt myös sähköverkkomittakaavaan.

Jaakkolan mukaan yhtiön seuraavat akkupuistot tulevat olemaan kertaluokkaa isompia, joskaan koolla ei ole niin paljon väliä kuin yleensä ajatellaan.

“On älytöntä kilpailla siitä, kuka tekee isoimman akkupuiston. Paljon halvempi ja turvallisempi ratkaisu on se, että pieniä puistoja ja teollisuusakkuja on paljon ympäri Suomea. Esimerkiksi Cactoksen hajautettu teollisuusakkuportfolio on jo nykyisellään kapasiteetiltaan moninkertaisesti suurempi kuin nyt Kuhmoisiin rakentamamme akkupuisto. Kevään aikana hallinnoimamme hajautettu akkuportfolio ohittaa kapasiteetiltaan suurimmankin suomalaisen sähkövarastopuiston.”