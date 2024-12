Näyttäviä harrasteajoneuvoja ja vintage-kulttuuria tulevana viikonloppuna Paviljongissa

Big Wheels – The Winter Show’ssa on nähtävillä noin 70 näyttävää harrasteajoneuvoa. Pääpaino on vanhoissa amerikkalaisissa autoissa - mukana on klassikoita, muskeliautoja, rodeja ja kustomeita.

”Tapahtumaan on koottu monipuolinen ja tasokas kattaus harrasteajoneuvoja ympäri Suomea. Nähtävillä on myös useampia harvinaisuuksia, jotka eivät aiemmin ole olleet julkisesti esillä”, vinkkaa Big Wheels Eventsin tapahtumatuottaja Heikki Skyttä.

Tapahtumakokonaisuus on Big Wheels Eventsin ja Jyväskylän Messujen yhteistyön tulosta. Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana joukko aktiivisia moottoriharrastajia. Lähtökohtana onkin ollut tehdä tapahtuma harrastajalta harrastajalle. Nähtävää riittää kuitenkin myös suurelle yleisölle ja tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki, vaikka koko perheen voimin.

Autonäyttelyn lisäksi mukana on hot rod- ja kustom -taidetta sekä alan kauppiaita, kerhoja ja käsityöläisiä. Samaan aikaan järjestettävillä Winter Vintage -messuilla on tarjontaa retro- ja vintagekulttuurin ystäville. Tarjolla on muun muassa äänilevyjä, asusteita, vaatteita, leikkikaluja ja sisustustavaraa. Ohjelmalavoilla nähdään molempina päivinä muotinäytöksiä, tanssiesityksiä ja burleskia. Lisäksi kävijät pääsevät nauttimaan live-musiikista, kun lauantaina Paviljongin uudessa tapahtumatila Eventissä esiintyy The Rumble Rockers ja sunnuntaina The Primer Kings.

Alkuperäinen Big Wheels on jo yli 20 vuoden ajan Pieksämäellä heinäkuun puolivälissä järjestetty harrasteajoneuvojen kokoontumisajo, joka on koonnut parhaimmillaan 1 500 harrasteajoneuvoa ja jopa 18 000 hengen yleisön. Kesätapahtuma on varsin tuttu moottoriharrastajille.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Big Wheels – The Winter Show on herättänyt etukäteen runsaasti kiinnostusta, sillä talvi ei ole tyypillistä aikaa harrasteajoneuvotapahtumien järjestämiselle.

”Harrasteajoneuvotapahtumat painottuvat kesä- ja kevätsesonkiin. Halusimme tehdä moottoriharrastajille yhteisen tapahtuman myös pimeän talven keskelle. Tapahtuman vastaanotto harrastajien keskuudessa on ollut erinomainen ja se on herättänyt paljon kiinnostusta. Uskomme, että Jyväskylän keskeinen sijainti houkuttele kävijöitä ympäri Suomea”, sanoo Jyväskylän Messujen myyntijohtaja Kimmo Kemppainen.

Vaikka tapahtuma järjestetään vain reilu viikko ennen joulua, loistaa kaikki jouluun liittyvä poissaolollaan. Tapahtuman teemakokonaisuus rakentuu vahvasti jenkkiautojen sekä retro- ja vintage-kulttuurin ympärille.

Big Wheels – The Winter Show ja Winter Vintage-messut ovat avoinna lauantaina 14.12. klo 10-18 ja sunnuntaina 15.12. klo 10-17.