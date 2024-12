ENNAKKOTIEDOTE: Yli puoli miljoonaa myynyt tietokirja: ultraprosessoitu ruoka syynä maailmanlaajuiseen lihavuusepidemiaan

"Jos olet lihava, syynä ei ole tahdonvoiman puute, eikä tilanne ole sinun vikasi. [...] Ruokavalioon liittyvät sairaudet syntyvät ikivanhojen geenien kohdatessa uuden ravintoympäristön, joka on suunniteltu aiheuttamaan liikakulutusta, jota emme tällä hetkellä näytä osaavan, tai ehkä haluavan, hallita."

Kirjassaan van Tulleken vertaa ultraprosessoitua ruokaa tupakkaan. Molemmat aiheuttavat riippuvuutta ja niitä on markkinoitu harhaanjohtavilla tiedoilla. Häikäilemätön lobbaus ja tutkimukseen vaikuttaminen ovat tuttuja toimintatapoja niin tupakkayhtiöille kuin kansainvälisille elintarvikejäteillekin. Van Tulleken kehottaa vaatimaan lainsäätäjiä vastuuseen ruoantuotannon ongelmakohdista.

Mitä ultraprosessoitu ruoka on?

Chris van Tulleken tiivistää, että ultraprosessoitua ruokaa (eli UPR:aa) ovat kaikki elintarvikkeet, jotka on pakattu muoviin ja sisältävät vähintään yhden ainesosan, jota tavallisesta kotikeittiöstä ei sellaisenaan löydy.

”Yhä suurempi määrä saamistamme kaloreista on peräisin muunnetuista tärkkelyksistä, inverttisokereista, hydrolysoiduista proteiini-isolaateista ja siemenöljyistä, jotka on puhdistettu, valkaistu, deodoroitu, hydrattu – ja esteröity. Lisäksi noihin kaloreihin on sekoitettu muita molekyylejä, joita ihmisaistit eivät koskaan ennen ole kohdanneet: synteettisiä emulgointiaineita, vähäkalorisia makeutusaineita, stabilointiaineita, kosteudensäilyttäjiä, aromiaineita, värejä, värien stabilointiaineita, karbonointiaineita, kiinteyttämisaineita, täyteaineita ja paakkuuntumisenestoaineita. [...] Teollistuneissa maissa, kuten Britanniassa, jokainen ihminen syö vuosittain kahdeksan kiloa lisäaineita.”

Ultraprosessoitu ruoka ei ole pelkästään ”roskaruokaa” vaan myös luomua, vapaasti kasvatetuista eläimistä tuotettua ja ”eettistä” sekä terveellisenä, ravinteikkaana, ympäristöystävällisenä tai laihduttavana markkinoitua ruokaa.

Chris van Tulleken (s. 1978) on palkittu brittiläinen lääkäri ja tutkija, jonka teos Ultraprosessoitua on saavuttanut suuren suosion maailmalla. Van Tulleken toimii professorina University College Londonissa ja työskentelee tartuntatautien lääkärinä.

Kirjaa tehdessään van Tulleken suoritti ihmiskokeen. Hän oli kuukauden syömättä ultraprosessoitua ruokaa ja noudatti sen jälkeen kuukauden ruokavaliota, jossa 80 % ravinnosta koostuu ultraprosessoidusta ruoasta. Tällä tavoin syö noin joka viides britti ja yhdysvaltalainen. Ultraprosessoidun ruoan vaikutukset olivat hälyttäviä jopa näin lyhyessä ajassa: heikkenemistä näkyi yöunessa, virkeydessä ja aineenvaihdunnassa, paino nousi kuusi kiloa ja hormonitoiminnassa sekä aivojen hermoverkoissa kulkevassa informaatiossa havaittiin näkyviä muutoksia.

Chris van Tulleken: Ultraprosessoitua – Miksi syömme ruokaa, joka ei ole ruokaa, ja miten se meihin vaikuttaa?

alkuteos Ultra-Processed People. Why Do We All Eat Stuff That Isn’t Food ... and Why Can’t We Stop?

suomentaneet Lauri Sallamo ja Heidi Tihveräinen

ilmestyy 2.1.2025

430 sivua

myös äänikirjana, lukija: Raiko Häyrinen