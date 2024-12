Euroopan nuoret huippumuusikot yhdistävät voimansa terveydenhuollon ja teknologian edelläkävijöiden kanssa Turussa

Musiikin kognitiivisia hyötyjä on tutkittu 1960-luvulta lähtien: noin vuodesta 2000 lähtien kajoamattoman aivokuvantamisen kehittyminen on mahdollistanut aikaisempien psykologisten, fysiologisten ja hormonaalisten (kemiallisten) havaintojen yhdistämisen uudella neurologisella tarkkuudella.

Kehittyneiden toiminnallisten kuvantamismenetelmien myötä kävi ilmi, että musiikki todella aktivoi ihmisaivojen kaikkia osia, mikä herätti syvällisiä kysymyksiä siitä, miten musiikki voi auttaa vammautuneita aivoja muodostamaan uusia yhteyksiä ja siten edistää kuntoutumista.

Noin 200:n tähän mennessä julkaistujen tutkimusten kokeet ovat osoittaneet, että musiikki parantaa kognitiivista suorituskykyä, tarkkaavaisuutta ja motorista hallintaa sekä vähentää masennusta, ahdistusta ja sekavuutta neurologisilla potilailla. Musiikin kuuntelu vähentää opioidikipulääkkeiden tarvetta suurten leikkausten jälkeen.

Tutkimus yhdistetään nyt virtuaalitodellisuuteen perustuvaan teknologiaan (360VR Music Healing Delivery System, patenttia haettu), jonka on kehittänyt konserttipianisti Pauli Kari. Tämä virtuaalilasien kautta tapahtuva uudenlainen pääsy musiikkiin mahdollistaa aivovamma-, aivohalvaus- ja dementiapotilaille konserttikokemuksen, vaikka heidän terveydentilansa ei sallisi heidän käydä konserttisalissa. Soinilan tutkimusryhmän erityisenä painopisteenä on nyt se, miten Karin musiikin virtuaalielämys voidaan toteuttaa ja sen avulla tarjota lisäarvoa perinteisiin kuntoutusohjelmiin.

– Potilaiden ja hoitajien virtuaalivälitteisten konserttien aikana antaman palautteen mukaan he unohtivat olevansa sairaalassa. Se todella innostaa minua viemään tätä projektia eteenpäin, Pauli Kari sanoo.

– Virtuaalitodellisuuden soveltuvuutta on tutkittu muissa yhteyksissä, kuten lentäjien lentosimulaattorikoulutuksessa, ja myös joissakin kliinisissä yhteyksissä, mutta virtuaalipohjaista musiikkiterapiaa ei ole vielä aiemmin osoitettu toteuttamiskelpoiseksi ja tehokkaaksi osana suurten neurologisten sairauksien rutiininomaista kuntoutusmenetelmää, sanoo professori emeritus Seppo Soinila, Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

– Muusikot ovat vuosisatojen ajan aistineet, että musiikki parantaa. Nyt Seppo Soinilan Turun ryhmän kasvava tieteellinen näyttö, jota muut tutkijat tukevat kansainvälisesti, yhdistetään uraauurtavaan uuteen menetelmään, jolla elävän musiikin parantava kokemus voidaan tuoda potilaille, joille konserttisaleihin pääsy on mahdotonta. Tämä uraauurtava menetelmä, jossa käytetään räätälöityjä 360 asteen musiikkitallenteita, joihin pääsee käsiksi 3D-lasien avulla, on Pauli Karin visio ja aivolapsi, joka on alppitapaturman jälkeen kehittänyt tätä uutta ”parantuminen musiikin avulla” -ohjelmaa yli kuuden vuoden ajan. EUYO:lle on suuri etuoikeus ja kunnia saada palvella näin tärkeää ja inspiroivaa työtä yhdessä Sepon, Paulin ja heidän tiimiensä kanssa, sanoo EUYO:n hallinto- ja taiteellinen johtaja Marshall Marcus.

Ainutlaatuinen kokemus Euroopan lahjakkaimmille nuorille muusikoille

Jo toisena vuonna peräkkäin Euroopan unionin nuoriso-orkesterin (EUYO) jousikvartetti vierailee Turussa 13.–15. joulukuuta tekemässä 360°-tallenteita VR-virtuaalilasien kanssa käytettäväksi. He esiintyvät myös Turun yliopistollisessa keskussairaalassa sekä suurelle yleisölle että yksityisesti neurologisella osastolla ja hoitokodissa.

Yhdessä PianoDuo ConFuegon (Maria Männikkö ja Pauli Kari) ja sopraano Pia Pajalan kanssa he antavat kaksi julkista iltakonserttia osana Turun Kaskenmäen kotikonserttien 10-vuotisjuhlakautta.

EUYO on jo lähes viidenkymmenen vuoden ajan ollut yksi maailman parhaista nuoriso-orkestereista, ja se houkuttelee vuosittain yli 3000 16–26-vuotiasta hakijaa EU:n kaikista 27 jäsenvaltiosta, joille on tarjolla noin 120 paikkaa.

Klassisten sinfoniaorkesterikonserttien ohella orkesteri järjestää maailman parhaiden kapellimestareiden ja vierailevien solistien johdolla arvostetuimmissa konserttipaikoissa ja festivaaleilla ympäri maailmaa monenlaisia innovatiivisia hankkeita – vuonna 2024 peräti 75 tapahtumaa – kiertueilla, verkossa, alueellisilla paikkakunnilla sekä monialaisessa ja tutkimusyhteistyössä. Orkesterin toiminta on näin laajaa ja laajamittaista, koska musiikin voima on syvä ja avoin: se kehittää lahjakkuutta, ymmärrystä itsestä ja yhteiskunnasta ja tuo yhteisöt yhteen.

Vuonna 2023 EUYO-muusikko David Ruiz Del Canto kuvaili kokemustaan musiikin tuottamisesta Tyks/360VR-yhteistyölle ”ennen ja jälkeen elämässäni muusikkona ja ihmisenä”. Tämä kokemus on ollut yksi, ellei jopa kaikkein kaunein ja merkityksellisin, mitä olen koskaan kokenut.”

Jousikvartetit jäsenet ovat David Ruiz Del Canto (Espanja, viulu), Anja Kralj (Slovenia, viulu), Hanna Maria Semper (Viro, alttoviulu) ja Mark Fliderman Kuligin (Espanja, sello).

Tapahtumat

Kaskenmäen kotikonsertti, kutsuvierastilaisuus, perjantai 13.12.2024, klo 19:00

Avoin yleisöesitys, Tyks T-sairaala, lauantai 14.12.2024, klo 13.00.

Kaskenmäen kotikonsertti, kutsuvierastilaisuus, lauantai 14.12.2024, klo 19:00. Sisältää konserttia edeltävän keskustelun prof. emer. Seppo Soinila musiikin parantavien vaikutusten lääketieteellisestä tutkimuksesta (klo 18.00).

Konsertti hoivakodissa Naantalin Aurinkokoti, Myllynkiventie 5, Naantali, sunnuntai 15.12. klo 14.

Lisätietoja, lehdistöliput:

