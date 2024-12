Missä Joulupukki asuu?

Vastaajista 92 % kertoi varman havainnon, että Joulupukki todella asuu Korvatunturilla Savukoskella Suomen Lapissa. Vastaajista 4 % on vakuuttunut, että Joulupukilla on myös kakkosasunto Rovaniemellä Lapissa. Alle 1 % ei usko Joulupukin olemassaoloon.

Joulupukilla on 92 % varmuudella asuntonaan hirsimökki. Lisäksi noin 2 % pohti myös sitä, että hänellä on maanalaisia salaisia tiloja tunturin alla, jotta niin laaja toiminta on mahdollista kuin Joulupukilla perinteisesti on.

”Näinkin varma tieto Joulupukin asuinpaikkakunnasta ja talotyypistä päättää vuosisatojen pohdinnan siitä missä ja miten pukki asuu”, toteaa Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Toki selvitimme myös millä Joulupukki saapuu paikalle ja sekin selvisi, että 90 % varmuudella hän saapuu porojen vetämällä reellä”, jatkaa Mannerberg.

Keräsimme myös tarinoita, miten joulun hengessä on koteja vaihdettu ja muita jouluun liittyviä legendoja. Yllättävin oli näistä se, että Tampereella huhutaan Joulupukin asuvan Hervannassa ja kuuleman mukaan saapuvan usein vihreällä Ladalla paikalle. Liikuttavimmat tarinat tulevat kodinvaihdoista juuri joulun alla, jossa monen perheen asuntokaupat onkin onnistunut viime hetkillä ja tuonut todellisen joulun ilon.

Joulun merkitys ja perheiden kokoontuminen kaiken arjen kiireen keskellä on useimpien perheiden muistoissa korkeimmalla ja Joulupukin saapuminen on illan kohokohta erityisesti perheen pienimmille. Oman kodin valoisuus ja tunnelmavalaistukset Suomen pimeässä joulunajassa tuovat suuren merkityksen koko vuodenvaihteen ajalle.

Auttaminen ja hyvän tekeminen korostuu monen joulumuistoissa ja parhaan tunnelman antaa se, että voi mahdollistaa mahdollisimman monien joulunvieton joskus rankassakin arjessa.

Kyselyssä selvisi myös se, että yli puolet kiinteistönvälittäjistä pitää joulunaikaa parhaana aikana myös kodinvaihdolle ja yli 60 % aikookin olla töissä myös joulunaikana ainakin osan päivistä, jotta mahdollisimman moni löytää oman kodin.

Suomen Kiinteistönvälittäjät toivottaa kaikille tunnelmallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 2025!