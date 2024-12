Wulff Tilitoimistot kasvaa Ahvenanmaalla

Wulffin strategian mukainen kasvu tilitoimistoalalla jatkuu 11. joulukuuta 2024 tehdyllä Aktiva Redovisning Åland Ab:n yritysostolla. Ahvenanmaalla Maarianhaminassa toimivan Aktiva Redovisningin liittyminen Wulff Tilitoimistoihin nostaa Wulff-konsernin keskeiseksi toimijaksi kotimaamme ruotsinkielisellä tilitoimistomarkkinalla.





Aktiva Redovisning tunnetaan monipuolisista palveluistaan: tilitoimisto-osaamisen lisäksi asiakkaat hankkivat yhtiöltä yritysneuvonnan ja liikejuridiikan palveluja. Yritysosto tuo Wulff Tilitoimistoille lähes 150 uutta asiakasta, viisi taloushallinnon ammattilaista ja noin 350 000 euron vuosittaisen liikevaihdon.





”Uskon muutoksen vaikuttavan myönteisesti sekä asiakas- että työntekijäkokemukseemme. Yhdessä Wulffin kanssa voimme tarjota asiakkaillemme vielä kattavampia ja laadukkaampia palveluja sekä olla joustavampi kumppani ja työnantaja”, kertoo Aktiva Redovisning Åland AB:n toimitusjohtaja Fredrik Häggblom.

Wulff-konsernin toimitusjohtaja Elina Rahkonen pitää yrityskauppaa merkityksellisenä: ”Tämä on meiltä tärkeä askel toimintamme laajentamisessa työelämän palveluihin taloudellisesti hyvinvoivalla markkinalla, Ahvenanmaalla. Aktiva Redovisningin henkilöstö on arvokas lisäys asiantuntijaverkostoomme.”

WULFF TILITOIMISTOT

Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä –

meillä ihminen palvelee ihmistä

Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrittäjille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn liiketoimintakaupan myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisten määrä on 55 henkilöä, asiakkaiden määrä on noin 2 700 ja vuotuinen liikevaihto on reilut 5 milj. EUR. Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Maarianhaminassa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa sekä Tampereella.